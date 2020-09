Компанията за киберсигурност McAfee ще осъществи IPO на Nasdaq

Снимка: Bloomberg LP

Производителят на софтуер за киберсигурност McAfee Corp. е подал заявление за първично публично предлагане (IPO), увеличавайки списъка с компании, които бързат да спечелят пари на горещия пазар на първични публични предлагания в САЩ преди оспорваните президентски избори, които могат да предизвикат турбуленции.

Базираната в Сан Хосе, Калифорния, компания обяви размер на листването от 100 милиона долара в подадените в понеделник до американската Комисия за ценни книжа и борси документи. Сумата е временен показател, който вероятно ще се промени.

Планираното листване на McAfee е част от бума на софтуерните IPO-та през тази година, коментира Bloomberg. Най-голямото листване за работеща в САЩ компания на борсата е на производителя на софтуер Snowflake Inc., който този месец набра 3,86 милиарда долара, включително след като е упражнила опция за допълнително количество ценни книжа (greenshoe option).

Софтуерните компании формират 12,8 милиарда долара от набраните през тази година 102 милиарда долара на щатски борси, показват анализирани от Bloomberg данни. Акциите на тези нови публични софтуерни компании са поскъпнали със 78% на среднопретеглена база, показват още данните.

Преди това McAfee беше подразделение на Intel Corp. която закупи производителя на софтуер в сделка за 7,7 млрд долара, приключила през 2011 година.

Производителят на чипове твърдеше, че защитата става все по-важна за потребителите на компютри и че интегрирането на функционалността за защита в нейните процесори ще увеличи тяхната стойност. Оправданието за покупката обаче никога не бе приведено в практически приложения, които да подобряват основния бизнес на Intel. Подразделението продължи да работи главно като търговец на дребно, който не е свързан плътно с предложенията на своята компания майка.

McAfee е собственост на компаниите за частен капитал TPG и Thoma Bravo, заедно с Intel Corp. Тя бе оценена на 2,15 млрд. долара, или 4,2 млрд. долара с дълга, когато TPG се съгласи да закупи 51% дял от производителя за чипове през 2016 г. и да установи McAfee като самостоятелен бизнес. Intel купи McAfee, която първоначално стана публична през 1999 г., за около 7,5 милиарда долара през 2011 година.

Под сегашната си собственост McAfee повиши паричните потоци - параметър, което публичните инвеститори наблюдават отблизо - чрез промени в своята бизнес стратегия, както и с придобивания. През 2018 г. McAfee закупи доставчика на облачна сигурност Skyhigh Networks Inc. и компанията за потребителски VPN - TunnelBear.

Собствениците на McAfee са обмисляли в миналото и пряка продажба на компанията и в крайна сметка биха могли да предпочетат това пред едно IPO, казват източници. Все пак собствениците са оптимисти за перспективата за IPO отчасти защото някои от най-близките публични конкуренти на компанията, включително Symantec Corp., Avast PLC и Palo Alto Networks Inc., напоследък осъществяват сравнително добра търговия.

За 26-те седмици, приключили на 27 юни, McAfee е генерирал печалба от 31 милиона долара при приходи от 1,4 милиарда долара, показват документите. Компанията заяви, че е загубила 46 милиона долара при приходи от 1,29 милиарда долара през сравнителния период миналата година.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., TPG Capital, Bank of America Corp. и Citigroup Inc. са поематели на емисията. McAfee планира да се листне на Nasdaq Global Select Market под символа MCFE.

Британецът Джон Макафи основава бизнеса си през 80-те години. Той напуска компанията през 1994 г. и по-късно се премества в Белиз. МакАфи стана известен през 2012 г., след като избяга в Гватемала, за да избегне полицейско разследване във връзка с предполагаемото убийство на съседа му. МакАфи, който поддържаше своята невинност, в крайна сметка беше депортиран в САЩ, а Белиз отказа да поиска екстрадицията му.

