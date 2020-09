SAP Business One от А1 - лесен за използване софтуер за управление на бизнеса

A1 предлага SAP Business One, цялостно ERP решение, създадено специално за малки и средни предприятия, с изключително високо ниво на надеждност. Системата подпомага управлението, автоматизирането и оптимизацията на ключови бизнес дейности във всяка организация. Сред процесите, които могат да се управляват с решението, са: счетоводство и финанси, снабдяване, управление на склад, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), продажби и обслужване, производство и планиране, управление на проекти и други.



А1 предлага софтуера като услуга (Software as a Service), с месечен абонамент, като спестява на фирмите първоначалната инвестиция за лицензи, сървърна инфраструктура и консултантски услуги за внедряване. Възможността за разсрочване на всички компоненти от услугата предоставя гъвкавост и увереност на клиентите, че системата е защитена и поддържана професионално в сертифициран център за данни на А1 България на територията на София. Софтуерът е локализиран, отговаря на изискванията на българското законодателство и е преведен на български език.



Със SAP Business One от А1 мениджърите на компании разполагат с аналитични данни за бизнеса, достъпни отвсякъде и по всяко време от оторизирани ползватели и имат възможност да взимат информирани решения за развитието на компанията, която ръководят.



Внедряването се извършва от висококвалифицирани SAP консултанти от А1 SAP компетентен център, реализирал множество проекти за компанията и клиенти от различни индустрии като производство, ритейл, строителство, финансов сектор и други. Използва се SAP методология за управление на проекти. Консултантите подготвят описание на бизнес процесите на клиента и структурират обхвата на системата, която най-добре отговаря на специфичните нужди на конкретния бизнес. Експертите от А1 провеждат и обучение на представителите на фирмата, които ще работят със софтуера SAP Business One. Освен консултантски услуги, компаниите могат да разчитат на А1 и за техническа и функционална поддръжка на услугата за срока на договора. Решението е комплексно и скалируемо, и покрива всички нужди на бизнеса. Предоставя възможност за интеграции с други външни системи и специализирани софтуери.



Клиентите могат да изберат от три типа лицензи SAP Business One - Professional, Starter и Mobile, които определят до кои модули ще има достъп съответният потребител и какво се включва в услугата. При потребител от типа Professional клиентите получават пълен достъп до системата. Потребител тип Starter е най-подходящ за компании, които имат до 5 потребители на системата. Третият вариант, Mobile, дава на бизнес клиентите достъп до мобилните приложения SAP B1 Sales /CRM/ и Service (Обслужване на клиенти).



SAP Business One е най-използваният ERP софтуер на SAP, внедрен в над 75 000 компании, в повече от 170 държави по света. Отличава се от SAP системите, насочени към големите корпорации, с това, че се предлага под формата на модули от тип LEGO blocks. Така компаниите могат да избират лицензи и функционалности, които са необходими за дейността им и да надграждат спрямо темповете на развитие на бизнеса.