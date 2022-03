Русия преживява "захарна криза"

Това, което в Европа са олиото и тоалетната хартия, в Русия е захарта. Рязкото покачване на цените на захарта след руската инвазия в Украйна и засилващото се презапасяване подтикнаха руския орган за защита на конкуренцията да предприеме действия.

Комисията обяви проверки на производители, търговци на дребно и посредници. „Фактът, че по рафтовете на магазините в няколко региона няма захар, се дължи на прибързаното търсене, подхранвано от недобросъвестни организации", заяви антимонополната организация ФАС.

Battle for Sugar



According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse. pic.twitter.com/3TOjwPsDTw