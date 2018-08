Графика на деня: Глобалните разходи за онлайн сигурност

Снимка: pixabay.com

Тези дни, докато кибератаките и онлайн измамите са навсякъде и има по-голяма нужда от всякога да се защити частната или конфиденциална информация в интернет, частни и публични организации, както и отделни лица харчат милиарди, за да запазят информацията сигурна, коментира Statista.

Според последните оценки на Gartner световните разходи за продукти и услуги, с които се гарантира сигурността на информацията, ще достигнат 114 млрд. долара тази година спрямо 102 млрд. долара през 2017 г.

Очаква се тази сума да нарасне дори повече през следващата година, достигайки 124 млрд. долара.

Както показва графиката, най-големият дял от огромната сума тази година се очаква да бъде похарчена за услуги по сигурността – 58,9 млрд. долара. Това представлява повече от половината годишни глобални разходи.

Следват разходите за защита на инфраструктурата с 14,1 млрд. долара, а малко след това е оборудването за сигурност на мрежата с 12,4 млрд. долара.

По статията работи: Виктория Тошкова