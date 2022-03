Продават се двата частни острова на Джефри Епстейн

Вила на остров "Малък Сейнт Джеймс“. Снимка: Marco Bello/Bloomberg

Двата частни острова на покойния Джефри Епстейн, известни като "Островите на педофилите", намиращи се на американските Вирджински острови в Карибско море, са официално обявени за продажба, съобщава Forbes.

Според The Wall Street Journal имотите се състоят от „Голям Сейнт Джеймс” и „Малък Сейнт Джеймс“. „Големият Сейнт Джеймс“ е най-големият от островите, с площ от близо 66,77 хектара, намира се близо до „Сейнт Томас“ и до голяма степен остава недокоснат. На „Малкия Сейнт Джеймс“, който е с площ около 29,13 хектара, има основна резиденция, четири къщи за гости, хеликоптерна площадка, частен док, бензиностанция, три частни плажа, два плувни басейна и фитнес зала. Той разполага и с лагуна, пълна с фламинго, библиотека, кино и бунгала. На острова има и загадъчна структура, подобна на храм, чието предназначение е неизвестно. Епщайн купува Малкия Сейнт Джеймс през 1998 г., а Големия Сейнт Джеймс - през 2016 г. Три години по-късно, през 2019 г., The New York Post съобщава, че той незаконно строи комплекс на острова.

Островът е мястото, където Епстейн е принуждавал непълнолетни момичета да бъдат негови сексуални робини. Според твърденията на прокурори от Вирджинските острови Епстейн е водил на островите момичета на 11-годишна възраст, където той и неговите сътрудници са ги насилвали сексуално, съобщава The Wall Street Journal. През август 2019 г. Епстейн се самоуби в център за задържане в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Wall Street Journal съобщава също, че адвокатът на „The Даниел Уайнър е заявил, че парите от продажбата на островите ще бъдат използвани за висящи съдебни дела и за разходите по управлението на имотите. Това не е първият имот на Епстейн, който се продава от неговите владения. Домът му в Палм Бийч е закупен през март 2021 г. от предприемача в областта на недвижимите имоти във Флорида Тод Майкъл Глейзър за 18,5 милиона долара (16,82 милиона евро), който след придобиването му започва разрушаване на имота. Имението на „The в Манхатън, в квартал "Горен Ийст Сайд", също е продадено през март 2021 г. за 51 млн. долара (46,36 млн. щатски евро), а други негови имоти в Ню Мексико и Париж също са обявени за продажба.

Макар да изглежда немислимо да си купиш къща или имот, в който са се случвали такива ужасяващи действия, има и други известни "прокълнати" имоти, които са се превърнали в атракции или чиито собственици или представители са се опитали да ги отдалечат от отвратителното им минало. Имението на Версаче е може би един от най-забележителните примери. Къщата в Маями е мястото на убийството на модния дизайнер Джани Версаче през 1997 г. и е продадена през 2013 г. за 41,5 млн. долара (37,73 млн. евро), което е с над 80 млн. долара (72,72 млн. евро) по-малко от първоначалната оценка. Днес той е луксозен хотел и ресторант; гостите могат да спят дори в спалнята на Джани Версаче.

Ранчото "Невърленд" на Майкъл Джексън, което той напуска, след като е оправдан за посегателство над тийнейджър там, е продадено през 2020 г. на милиардера Рон Бъркъл за 22 млн. долара (20 млн. евро), което е с около 78 млн. долара (70,91 млн. евро) под първоначалната му цена. Оттогава ранчото е реновирано и преименувано на Sycamore Valley Ranch.

Много къщи са заклеймени от тъмното си минало, а някои от тях са с променен адрес, за да не се отразяват на бъдещите продажби. Сред тях е и къщата в Брентууд, Калифорния, в която са убити Никол Браун Симпсън и Рон Голдман, което води до сензационния съдебен процес за убийство на О Джей Симпсън, който по-късно е оправдан.

По статията работи: Бойчо Попов