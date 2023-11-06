След балотажа: ПП-ДБ има кметове в 19 района в София, ГЕРБ – в 3

За БСП остават 3 от кметствата

На балотажа на местните избори „Продължаваме промяната - Демократична България" ("Спаси София") спечели кметските места в общо 19 от 24-те района на София, а ГЕРБ-СДС - в три столични района. В дисонанс ГЕРБ печелят 18 кметове на кметства, а ПП-ДБ - само едно. За БСП остават три кметства.

Общинската избирателна комисия за София обяви решенията си за новоизбраните кметове на райони и кметства, пише Dnes.bg.

Районите „Средец“ и „Триадица“ избраха своите кметове още на първи тур миналата неделя. Съответно това са Трайчо Трайков и Димитър Божилов – и двамата от ПП-ДБ.

Ето и резултатите за всички райони в столицата:

"Красно село" - Цвета Николова, ПП-ДБ - 56%, срещу Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%.

"Люлин" - Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52%, срещу Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%.

"Студентски" - Петко Горанов, инициативен комитет - 50%, срещу Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%.

"Подуяне" - Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50%, срещу Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%.

"Сердика" - Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47%, срещу Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Лозенец" - Константин Павлов, ПП-ДБ - 57%, срещу Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%.

"Младост" - Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57%, срещу Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%.

"Панчарево" - Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61%, срещу Николай Гюров, инициативен комитет - 32%.

"Кремиковци" - Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50%, срещу Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%.

"Възраждане" - Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55%, срещу Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%.

"Овча купел" - Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52%, срещу Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%.

"Оборище" - Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63%, срещу Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%.

"Красна поляна" - Димитър Петров, ПП-ДБ - 56%, срещу Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%.

"Витоша" - Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48%, срещу Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Банкя" - Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53%, срещу Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%.

"Слатина" - Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%, срещу Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%.

"Надежда" - Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45%, срещу Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%.

"Илинден" - Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46%, срещу Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Изгрев" - Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63%, срещу Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%.

"Искър" - Ясен Русев, ПП-ДБ - 53%, срещу Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%.

"Връбница" - Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48% срещу Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%.

"Нови Искър" - Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50%, срещу Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%.

Кметовете на кметства

Седем балотажа се проведоха за кметове на кметства в Столичната община. Ето и резултатите от втория тур на вота за тях:

В Локорско Василка Кръстева, ГЕРБ-СДС - 50%, печели срещу Цветелина Гаврилова, инициативен комитет - 47%.

В Долни Богров печели Благой Асенов, „Възраждане“ - 57%, срещу Пламен Колев, КОД - 38%.

В Житен печели Галя Георгиева, ПП-ДБ – 54%, срещу Евгени Игнатов, ГЕРБ-СДС - 45%.

В Кътина печели Станислав Станков, „България на гражданите“ – 51%, срещу Крум Крумов, ГЕРБ-СДС – 47%.

В Световрачене Петър Гургулев от БСП е новият кмет със 73% срещу Бистра Аракелова, ГЕРБ-СДС – 23%.

В Бусманци печели Стефан Станоев, БСП - 48%, срещу Валентин Иванов, ГЕРБ-СДС - 41%.

В Мърчаево печели Гергин Георгиев, ГЕРБ-СДС - 58%, срещу Веселин Симеонов, „Земеделски съюз Ал. Стамболийски“ - 39%.