Зеленски: Конфликтът с Русия няма да прерасне в Трета световна война

Украйна ще спре руската агресия и конфликтът няма да прерасне в Трета световна война. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, докато украинската армия се сражава за контрола върху Соледар и Бахмут в източните части на Донецкия регион.

По-рано през деня говорителят на украинското оперативно командване Сергей Череватий заяви, че Кремъл е разположил най-опитните си подразделения от наемническата група „Вагнер“ край Соледар.

Коментарът на Зеленски бе направен по време на видеообръщение за наградите „Златен глобус“.

Късметът се обръща във войната, макар тя да не е завършила, каза още президентът.

„Това не е трилогия“, добави Зеленски, обещавайки страната му да спре руската агресия и да не се стига до Трета световна война.

I addressed the participants of the 80th @goldenglobes Awards. This award was born at a special time. WWII was not over yet, but the tide was turned – all knew who would win.

It is now 2023. The war in ?? is not over yet but the tide is turning & it is already clear who will win. pic.twitter.com/u7pHr0u0lq