Спасимир Маджаров, Amundi: Интересът към инвестиционни фондове в България расте

Investor Meet: Голяма част от грижата за бъдещето минава през инвестициите, заяви директорът за България на дружеството за управление на активи

Интересът към инвестиционните фондове в България постепенно расте, хората се интересуват все повече, защото разбират, че грижата за бъдещето минава през инвестициите, през грижата за парите. Това заяви Спасимир Маджаров, директор за България на Amundi, в новия епизод от поредицата Investor Meet.

Той посочи, че към 31 март дружествата от сектора у нас управляват активи за около 5 млрд. лева, което се равнява на около 2,4-2,5% от БВП на България. За сравнение, в Чехия този дял е над 5%, а в Австрия - 40%, допълни той.

Същевременно депозитите в банките в България са около 82 млрд. лв., което е равно на 40-50% от БВП на страната. Т.е. има огромен ресурс, който до голяма степен в момента не генерира блага както за хората под формата на лихва, така и за икономиката, коментира той.

По думите на Маджаров идеята на инвестирането е не просто да се справи с инфлацията, а човек да успее да постигне независимост от текущите си доходи. В строго индивидуален план българите не са научени да се грижат за своите спестявания, смята той.

"Потенциалът е налице, въпросът е, че трябва да се стигне до извода, че грижата за бъдещето е изключително важна и хората да си налагат повече ограничения с текущи харчове, за да се погрижат за бъдещето си", каза финансистът.

Спасимир Маджаров Снимка: Amundi Спасимир Маджаров е директор за България на Amundi. Той има над две десетилетия опит във финансовата индустрия. Започва кариерата си в корпоративното банкиране, където осъществява многобройни проекти по финансиране на клиенти от различни индустрии. Задълбочава познанията си в корпоративни финанси като директор в инвестиционен фонд, където се грижи за правилното селектиране на инвестициите, общото управление през периода на финансиране и последващ изход. В по-късен етап от кариерата си Спасимир създава своя консултантска практика, за да насочва клиентите в техните планове за преструктуриране или желание за разрастване.

Най-голямото предизвикателство е да срещнеш правилния инвеститор с правилния продукт в правилното време, отбеляза Маджаров. Най-важно е той да е наясно с финансовото си положение, да осъзнава какъв риск може да носи и да инвестира в продукт, адекватен на неговите нужди, обясни той.

По думите му високата доходност има строго индивидуален характер, всеки я възприема различно като размер. По отношение на възможностите за постигане на добра доходност той посочи, че възникващите пазари са доста интересни в момента - Индия, Индонезия, Виетнам, Латинска Америка са страните и регионите, които в максимална степен ще спечелят от икономически растеж в бъдеще.

За ограничаване на риска ключова е диверсификацията - в инвестиционните фондове има по 80-100 емисии, с които инвеститорите получават необходимата диверсификация. Ако решат да инвестират самостоятелно, това ще им отнеме повече време и пари.

Amundi предлага на инвеститорите различни фондове с различен профил. Консервативните фондове са подходящи за инвеститори с по-къс хоризонт, до година. Такъв продукт е фонд на паричен пазар (AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) | LU0568620560 | Amundi Bulgaria | Retail), който е изключително успешен в момента и е подходящ за хора, които правят първи стъпки в инвестирането, както и за тези, които имат нужда от достъп до парите си във всеки един момент.

По-средносрочен вариант са фондовете, които се фокусират върху облигации (AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | LU1882449801 | Amundi Bulgaria | Retail) и са с хоризонт от 3 до 5 години. Балансираният фонд между акции и облигации с активна стратегия за управление е с хоризонт 4-6 години. Най-дългосрочен продукт са инвестициите в акции.

В България търсенето е съсредоточено в двата края. Най-много в момента се търсят фондове на паричен пазар, а в другия край са фондовете в акции - един от най-популярните е Fundamental Growth (AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) | LU1883854199 | Amundi Bulgaria | Retail), който инвестира в акции на технологични компании. Популярен у нас в момента е и 95-годишният фонд US Pioneer (AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) | LU1883872332 | Amundi Bulgaria | Retail) - един от флагманите на Amundi, който инвестира в акции и негов бенчмак е американският широк борсов индекс S&P 500.

Каква е ролята на добрите ESG политики при избора на инвеститорите и как политическата несигурност се отразява на пазарите - вижте целия разговор във видеото. Предоставената информация има маркетингов характер и не представлява инвестиционна консултация или препоръка за инвестиране.