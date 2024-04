След половин година забавяне САЩ са готови да пуснат помощта за Киев

След забавяне от близо половин година Камарата на представителите (долната камара на американския Конгрес) пусна помощта за Украйна. В подкрепа на пакета, внесен от председателя републиканеца Майк Джонсън, гласуваха 311 представители на Камарата, а против бяха 112, един се въздържа.

Помощта за Украйна беше подкрепена от повече от демократи в залата - 210, но голям брой репубиликанци също бяха "за" - 101. По време на гласуването демократите развяваха украински знамена.

Пакетът обаче може да коства поста на Майк Джонсън, тъй като част от крайните течения при републиканците бяха против отпускането на средства за Украйна. Той може да бъде спасен от демократите, които обаче отказаха да коментират подобни сценарии преди заседанието, посочва CNN.

Пакетът на Джонсън предвижда 61 млрд. долара за финансова и военна помощ за Украйна, от които 23,2 млрд. долара за покриване на оръжия и боеприпаси от резервите на Пентагона. 11,3 млрд. долара за подкрепа на американските операции в региона, а 13,8 млрд. долара отиват за покупка на оръжия и боеприпаси.

Финансовата подкрепа е в размер на 26 млрд. долара, която ще бъде отпусната под формата заем. Президентът на САЩ ще има право да половината от помощта, но не по-рано от средата на ноември 2024 година.От 11,3 млрд. долара за "операциите на САЩ в региона" част ще отидат за държави, пострадали от войната в Украйна, става ясно още от публикуваните текстове.Заради недостига на снаряди украинските военни отстъпват на фронтовата линия, а съотношението на изстреляните снаряди е 1 към 10 в полза на руснаците.

"Демокрацията и свободата винаги ще имат значение в света и никога няма да бъдат победени, докато Америка помага за защитата им", коментира в социалната мрежа Х президентът на Украйна Володимир Зеленски, минути след като помощта беше одобрена

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…