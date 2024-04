Американската помощ за Украйна е напът - Конгресът даде зелена светлина

Помощта за Украйна получи одобрението на Конгреса, след като текстовете бяха подкрепени и от американския Сенат (горната камара на институцията) и сега отиват за подпис към бюрото на америкаския президент Джо Байдън. В изявление на американския държавен глава, публикувано на сайта на Белия дом, той увери, че това ще се случи незабавно и дългоочакваните военни доставки ще тръгнат към Украйна до дни.

Сенаторите одобриха и четирите законопроекта, които гласува Камарата на представителите, които предвиждат общо 95,2 млрд. долара за Украйна, Израел, Тайван и различни програми за защита на американската национална сигурност, включително и възможността за забрана на TikTok в САЩ. Украйна ще получи 61 млрд. долара под формата на военна и финансова помощ, като по-голямата част от средствата реално ще останат в ръцете на американската военна индустрия.

Пакетът беше одобрен по съкратената процедура. Тя предвижда дебатите да продължат най-много 30 часа, като в рамките на този срок сенаторите имат право да говорят до 1 час. Преди това гласуването за кратко беше блокирано от искането на независим сенатор, който се възпротиви на ограничените възможности да внесе поправки в законопроектите, визирайки основно "помощта за израелската военна машина". Искането беше отхвърлено с 50 на 48 гласа, а за ускорената процедура, по която се разглеждат и четирите законопроекта, които получиха без проблем одобрението на Камарата на представителите гласуваха 80 сенатори, 19 бяха против.

В крайна сметка помощта за Украйна премина и през Сената със 79 гласа "за" и 18 "против".

Украинският президент Володимир Зеленски коментира в социалната мрежа X, че с това гласуване САЩ се утвърждават като "фар на демокрацията и лидер на свободния свят".

I am grateful to the United States Senate for approving vital aid to Ukraine today.

I thank Majority Leader Chuck Schumer @SenSchumer and Republican Leader Mitch McConnell @LeaderMcConnell for their strong leadership in advancing this bipartisan legislation, as well as all US…