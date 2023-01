Въздушният трафик в САЩ е нарушен след повреда на ключова компютърна система

Въздушният трафик в САЩ е сериозно нарушен: Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) спря полетите в цялата страна след компютърен срив, съобщават няколко медии. Според Bloomberg FAA е обявила, че нейната система Notam ("Notice to Air Missions") е отказала. Системата се използва за информиране на всички лица, участващи в летателните операции, като пилоти и наземен персонал.

Засегнати са операциите в цялата Национална система за въздушно пространство, съобщиха от агенцията. Първоначално обаче не беше ясно колко голямо ще бъде въздействието.

Към сряда сутринта (местно време) според уебсайта flightaware.com повече от 750 полета в САЩ, от и до тях са били забавени, а около 90 са били отменени. Не е ясно дали компютърната повреда е била причина за прекъсванията. Bloomberg съобщи, че всички полети на United Airlines са били преустановени.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.