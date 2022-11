Русия премести „столицата“ на Херсонска област на 200 км на изток

След като се изтеглиха от регионалната столица на Южна Украйна Херсон, руските окупатори преместват регионалния си административен център в частта от едноименната област, която все още контролират. Голяма част от руската администрация вече е преместена в град Геническ, съобщават руските държавни информационни агенции, като се позовават на говорител на Херсонската окупационна администрация.

Този град е на над 200 км на изток от Херсон.

Той се намира в югоизточната част на Херсонска област, на брега на Азовско море и близо до Кримския полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Cannot get enough of free Kherson vibes ????

Link- https://t.co/YxEf6Ryh3S pic.twitter.com/Fh8TctGnIv