Русия призна за 63 убити войници в Макеевка, Киев говори за 400 загинали

Руското министерство на отбраната публикува данни, според които 63 руски войници са били убити при украинска атака в окупирания Донецк. Това е най-големият брой смъртни случаи на едно място, регистриран досега от Русия по време на агресивната ѝ война срещу Украйна. Украинските военни съобщават за 400 загинали и 300 ранени в резултат на ракетната атака на Himars срещу град Макеевка.

Според съобщения в медиите загиналите са били резервисти, призовани в рамките на частичната мобилизация, разпоредена от руския президент Владимир Путин. Твърди се, че те са се събрали в сградата за новогодишно празненство.

Украинските въоръжени сили съобщават, че са извадили от строя няколкостотин руски войници в Донецкия регион в източната част на страната. В Макеевка сграда, в която са били настанени руските войски, бе разрушена при неуточнено нападение в навечерието на Нова година.

The Russian base in Makiivka is but dust. HIMARS have delivered absolute carnage. An expected response for the Russian Shahed terror attacks on New Years Eve and the newest reminder that no matter where Russians position themselves, they are not safe. #Ukraine #Donetsk #Makiivka pic.twitter.com/Pfguo4phIK