Страховете около Nvidia помрачиха настроенията сред американските инвеститори

Акциите във финансовия сектор поскъпнаха, след като стана ясно, че Capital One Financial ще закупи Discover Financial Services в сделка за 35,3 млрд. долара

Аспарух Илиев Създател

Снимка: Bloomberg L.P.