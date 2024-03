Възможно ли е Dow Jones да достигне 1 млн. пункта в следващите 40 години?

Dow трябва да възвръща 8,8% до 2064 г., за да достигне 1 млн. пункта, което е над дългосрочните прогнози, но под това, което инвеститорите получават от години

Уорън Бъфет даде интервю за Forbes през 2017 г., в което направи смела прогноза: Dow Jones Industrial Average ще надмине 1 млн. пункта в даден момент през следващите 100 години.

Ако гледаме номиналната стойност на индекса, прогнозата изглежда абсурдна. Индексът тогава беше малко над 22 хил. пункта - близо до най-високите си стойности към този момент, пише Morningstar.

Бъфет подчертава в интервюто обаче, че преди век Dow е бил само 81 пункта и ръстът за това време означава 280 пъти възвръщаемост. Потенциалното увеличение от 22 хил. пункта до 1 млн. пункта ще означава 45 пъти възвръщаемост.

Прогнозата на легендарния инвеститор тогава бързо се разпространи из новините и също толкова бързо се забрави, тъй като по-непосредствени и належащи информации привлякоха вниманието на публиката.

Barron’s наскоро беше домакин на своята годишна инвестиционна кръгла маса. В събитието участваха няколко видни инвеститори, които обсъждаха пазари, тенденции и общи перспективи. Групата направи и прогноза какво може да се очаква от пазарите като възвръщаемост тази година.

Отговорите се вписваха в общоприетите очаквания – нагоре с 5% или надолу с 5%, или положително едноцифрено число в средата на скалата.

Тогава Марио Габели, главен изпълнителен директор на Gabelli Asset Management, изстреля, че Dow ще достигне 1 млн. пункта след 40 години, като припомни, че преди 40 години индексът е бил под 1000 пункта. „Така че инвестирайте дългосрочно“, е неговият призив.

Dow Jones в момента е малко под 39 хил. пункта.

В новата книга на Морган Хаусъл – Same as Ever, той прави интересна забележка за това колко лесно е да се отхвърли напредъкът, който е постижим. Той пише следното: „Ако някой каже: „Какви са шансовете средният човек да бъде два пъти по-богат след 50 години?“ – това звучи абсурдно“.

Ако обаче се предполага какви са шансовете да постигнем 1,4% среден годишен растеж за следващите 50 години – това звучи доста по-разумно. Може би дори песимистично.

Тези две изречения обаче са еднакви.

Dow трябва да възвръща 8,8% годишно между тази и 2064 г., за да достигне 1 млн. пункта. Ако се гледат прогнозите за капиталовия пазар, 8,8% годишна възвръщаемост за акциите в САЩ е доста над всяка дългосрочна прогноза.

Ако се проследят обаче предходните 40 години възвръщаемост на акциите в САЩ, тази прогноза е малко под това, което инвеститорите действително са получавали. През последните 40 години американските акции с голяма капитализация възвръщат повече от 10% годишно, според данни на Morningstar.

Накратко, това Dow Jones да достигне 1 млн. пункта за 40 години е напълно възможно, дори да е малко вероятно.

Както казва самият Айнщайн: „Сложната лихва е осмото чудо на света“. Повечето от нас не са много добри в разбирането на експоненциалната функция или, по-просто казано, бързия и непрекъснат растеж.

Нещо, което е специфично за комбинирането, е, че пътят на бенчмарка до 1 млн. пункта няма да е линеен, или такъв, какъвто повечето хора си представят. Ако Dow достигне 1 млн. пункта през следващите 40 години, то ще отнеме 32 години да достигне 500 хил. пункта, а само осем години по-късно – и 1 млн.

Изводът от това е, че ако инвестирате от десетилетия, най-големите печалби в абсолютно изражение се реализират през последните няколко години от инвестиционния период.

Има и още няколко въпроса, които възникват: може ли „Великолепната седморка“ да издържи, ще донесат ли изборите нестабилност и т.н., и т.н.

Всеки въпрос може да се обсъжда с часове. Най-лесният отговор би бил „бъдещето е несигурно“, но той не е достатъчно интелектуално задоволителен. Най-важното е, че винаги има напредък, който на пръв поглед не се забелязва, а с него дори това, което смятаме за непостижимо, е възможно.