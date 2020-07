Акциите на растежа категорично побеждават тези на стойността

Снимка: Bloomberg

Не е трудно да разберем защо инвеститорите в Азия преследват сляпо акциите на растежа. За последните 10 години акциите на стойността постоянно се представят по-зле. Докато светът преминава през нов кръг от стимули, парите ще продължат да текат към компании, които обещават най-бързото разрастване. Тази самозатвърждаваща се тенденция налага промяна в начина, по който някои инвеститори оценяват стойността, пише Роналд Чан за Bloomberg.

Има много причини, поради които акциите на стойността изостават. Голяма част от феномена отразява свръх ниските лихви, които преобладават след световната финансова криза. По-ниските ставки правят инвестирането в акции на растежа по-привлекателно. В същото време те вредят на финансовите компании, като свиват нетните им лихвени маржове - разликата между лихвите, по които заемат и кредитират. Това намали възвръщаемостта в сектор, който съставлява значителна част от акциите на стойността, определени като тези с ниски съотношения на цена към печалба, балансовата стойност или други показатели.

Макар че акциите на стойността се представят по-лошо в целия свят, неблагоприятното влияние на финансовите акции беше още по-голямо в Азия. Секторът представлява 28% от индекса MSCI AC Asia ex Japan Value, в сравнение с 22% при индекса MSCI World Value и 18% в американския индекс на стойността. Компаниите от областта на информационните технологии имат най-голяма тежест в индекса MSCI USA - 28%, докато финансовите отговарят за по-малко от 10%.

През последното десетилетие азиатският индекс на стойността се повиши с 5,3%, спрямо ръст от 97% за еквивалентния измерител на растежа в региона. По време на мартенския срив, предизвикан от избухването на коронавирусa, индексът на растежа спадна с по-малко и след това се възстанови повече от този на стойността.

Това не може да бъде определено като ирационално поведение от инвеститорите. В края на краищата средата на ниски лихви навреди съществено на печалбите и перспективите пред финансовите компании. В същото време ръстът, отбелязан от водещи китайски технологични компании, като Tencent Holdings и Meituan Dianping, е реален. Пандемията само ускори тенденцията към онлайн работа и търговия, както показва подемът на Zoom Video Communications, чиито акции поскъпнаха почти четворно на Nasdaq тази година.

Акциите на Tencent, базираният в Шънджън интернет гигант, нараснаха с 37% през 2020 г., а тези на Meituan, най-голямата компания за доставка на храна в света, със седалище в Пекин, скочиха с 82%. За разлика от тях книжата на Industrial and Commercial Bank of China, най-големият кредитор в страната, потънаха с 19%.

Трета причина за упорито по-лошото представяне на акциите на стойността е ниският обем на търговия. В Хонконг, например, има приблизително 2500 регистрирани акции. Първите 100 по пазарна капитализация представляват 70% до 75% от дневния обем на търговия, а следващите 200 съставлява 20% до 25%. Това оставя останалите 2200 емитенти да се състезават за трохите. В обичаен търговски ден, с оборот от 13 милиарда долара, това прави около 650 милиона долара за тези компании - или около 300 000 долара за всяка. Наистина тънка търговия.

Ликвидността е голям проблем за институционалните инвеститори, които трябва да намерят компании, където могат да натрупат дял без да вдигнат цената до необосновано ниво. Възходът на борсово търгуваните фондове (ETF) и стратегиите за следване на индекси, които изискват ликвидност, помогнаха за постепенното изтласкване на акциите на стойността. Много такива компании са фамилни, оставяйки малко акции за търговия от външни лица. Мениджърите, ориентирани към стойността, не са склонни да продават, тъй като акциите са твърде евтини. Това създава порочен цикъл, при който старите пари не могат да напуснат, а новите не могат да влязат. С течение на времето много от тези акции бяха изключени от индексите заради анемична търговия, което допълнително ги лишава от ликвидност.

Това е обратното на парадигмата на растежа, където големите просто продължават да стават по-големи. Точно както в САЩ - където водещите технологични имена като Amazon, Facebook и Apple побеждават с огромна преднина индексите - гигантите на растежа в Азия оставиха своите конкуренти в сянка. Поскъпването на Tencent тази година е на фона на 11% спад в хонконгския индекс Hang Seng. SoftBank Group Corp. на Масайоши Сон скочи с 35% в Токио срещу 8% понижение за японския индекс Topix.

Става все по-трудно и по-трудно за мениджърите на ориентирани към стойността фондове да игнорират тези акции. Всъщност в някои случаи стойността може да бъде открита в бързоразвиващите се компании - макар че тези възможности са краткотрайни.

Инвестирането в стойност в Азия придобива лоша слава и тази тенденция няма да се промени в близко бъдеще. Традиционният начин за лов на изгодни сделки спря да работи в свят, който е обърнат наопаки от пандемията и повече от десетилетие тъне в лесни пари. За да получат по-висока доходност, инвеститорите ще трябва да еволюират заедно с променящата се среда.

По статията работиха: Петър Нейков, редактор Елена Илиева