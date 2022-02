Nintendo Switch надмина общите продажби на конзолата Wii

Снимка: Chona Kasinger/Bloomberg

Nintendo е продала 18,95 млн. бройки от конзолата Switch за деветте месеца до края на декември, обяви японската компания. С това общите продажби са надминали 100 млн. бройки и са се изкачили над тези за целия живот на конзолата Wii, предава Ройтерс.

Въпреки че числото е по-малко от 24,1 млн. бройки Switch, които компанията продаде през същия период година по-рано, постижението подчертава продължаващото търсене на устройството, което е на пазара от пет години.

Базираният в Киото разработчик на игри иска да удължи живота на остаряващата система, като пусна OLED модел през октомври, който е продал 3,99 млн. бройки до края на годината.

Nintendo сви прогнозата за годишните продажби на Switch до 23 млн. бройки спрямо 24 млн., колкото очакваше по-рано. Ходът следва понижението на прогнозата на конкурента Sony Group, докато компаниите се борят с недостига на компоненти.

Nintendo е продала 11,8 млн. бройки Switch, подходящи за игра вкъщи и навън, както и 3,2 млн. бройки от Switch Lite, за първите девет месеца на фискалната година.

Междувременно в индустрията за игри се вливат много пари, тъй като новите играчи се прицелват в портфейлите на геймърите, а възможностите на облака и онлайн гейминга нарастват.

Въпреки че не е против сключването на сделки, президентът на Nintendo Шунтаро Фурукава посочи на пресконференция: „Няма да е плюс изведнъж да вкараме хора, които нямат начина на мислене на Nintendo”.

Идеята за метавселената също тласка нагоре инвестициите в индустрията благодарение на играчи като Meta.

Фурукава твърди, че Nintendo ще разгледа възможностите на метавселената, но ще обмисли кога „изненадите и забавлението“, в които фирмата е фокусирана, могат да бъдат предложени в тази среда.

Оперативната печалба на компанията за периода октомври-декември нарасна с 10% на годишна база до 252,5 млрд. йени (2,2 млрд. долара). Nintendo повиши годишната прогноза за печалбата си с 8% до 560 млрд. йени.

Освен това Nintendo отчете продължаващи силни продажби на софтуер. Заглавията, които се очаква да увеличат бъдещото търсене, включват „Pokemon Legends: Arceus”, която беше пусната на 28 януари и получи добри отзиви. Продължение на “Legend of Zelda: Breath of the Wild”, която продаде над 25 млн. бройки, също е планирано за тази година.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Елена Илиева