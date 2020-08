С 25 км/ч: Капсулата на SpaceX се приводни безопасно в океана

Историческата мисия е успешна. САЩ могат да изпращат своите астронавти в Космоса независимо от руснаците и да ги върнат безопасно на Земята.



Почти точно девет години след края на полетите на космическите совалки за многократна употреба сега Dragon Crew кацна като по учебник в Мексиканския залив в Атлантическия океан.



Както беше планирано, капсулата се приземи с помощта на четири парашута в 14:48 ч. местно време със скорост от около 25 километра в час в морската вода, на около 60 километра от брега на Флорида. В космоса капсулата все още пътуваше с 25 000 км/ч. Това беше първият в света частен космически полет с хора.

Scorch marks are seen on the outside of the @SpaceX Dragon Endeavour as we prepare to open the hatch. #LaunchAmerica pic.twitter.com/dTu8blQkHK