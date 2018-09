Снимка: Pixabay

Комисията за финансов надзоир потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадена от „Финанс Директ“ АД, гр. София. Това става янсо от решенията, взети по време на вчерашното заседание на регулатора.

Самата емисия е в размер на 1 300 000 евро, разпределени в 1300 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4,50%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 15 декември 2017 г. и дата на падеж 15 декември 2023 г. Посочената емисия облигации е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.



КФН е издала одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.



Одобрение е издадено и на управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония”).



От решенията разбираме още, че КФН е издала одобрение на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.



Комисията е утвърдила „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАД Алианц България“ АД и на „Застрахователно акционерно дружество Алианц България живот“ АД.



Регулаторът е заличил „Стела турс” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.



Комисията е взела решение за изпращане на писмo до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) с искане за допълнителна информация относно намерението на „Leadcapital Markets Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC).



Писмо е изпратено и до Регулаторния орган на Гърция (Hellenic Capital Market Commission - HCMC) и до инвестиционния посредник „Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.” с искане за допълнителна информация относно намерението на дружеството да закрие клона си на територията на Република България – „Нунциус Брокерски и Инвестиционни Услуги С.А. - клон България” КЧТ.



КФН е приела на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Елена Илиева