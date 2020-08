Пандемията доведе до 428% скок на печалбата на Nintendo

Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Японската компания Nintendo отчете 428% скок на печалбата за първото си фискално тримесечие, подкрепена от продължаващото търсене на конзолата Switch и хитовата игра „Animal Crossing: New Horizons”, докато коронавирусната пандемия насърчава индустрията за игри, предава Ройтерс.

Оперативната печалба за периода април-юни е достигнала 144,7 млрд. йени (1,37 млрд. долара). За сравнение средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Refinitiv SmartEstimate беше за 71 млрд. йени.

Nintendo се доказа като печеливша от пандемията, докато затворените у дома потребители се насочваха към игри като „Animal Crossing”, която продаде 10,6 млн. бройки през първото тримесечие, а с това общите продажби достигнаха 22,4 млн.

Фирмата е продала 5,7 млн. конзоли Switch през първото тримесечие

Базираната в Киото компания запази прогнозата си за продажбата на 19 млн. конзоли Switch през текущия финансов период. Главният изпълнителен директор Шунтаро Фурукава преди това заяви, че скокът заради коронавируса е преходен.

Списъкът с планирани нови игри за Switch е необичайно слаб. Днес Nintendo обяви, че ще пусне подобрена версия на „Pikmin 3”, която първоначално беше издадена за конзолата предшественик Wii U.

Пандемията обаче засегна други планове на компанията. Базираният в Осака тематичен парк на Universal Studios Japan отложи отварянето на тематичната си Nintendo част.

Конкурентът Sony отчете силен ръст на продажбите на софтуер за вече остаряващата конзола PlayStation 4, подкрепена от заглавия като ексклузивната „The Last of Us Part II”, която беше пусната през юни.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Елена Илиева