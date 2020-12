Китайски конкурент на Tesla залага на акциите в търсене на допълнителен капитал

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайският производител на електрически автомобили Nio Inc. е поредната компания от сектора, която набира допълнителен капитал, възползвайки се от сериозното поскъпване на акциите си през тази година, съобщава Bloomberg.

Производителят продава 60 милиона американски депозитарни разписки (ADR) при възможност за продажба на още 9 милиона, се казва в изявление на компанията, която се конкурира с Tesla в Китай. Въз основа на последната цена на акциите на Nio от 45,22 долара за дял, производителят на автомобили може да набере 2,7 млрд. долара, включително чрез опцията за допълнително количество ценни книжа, която не може да обхваща повече от 15% от първоначалната оферта.

Нарастващото търсене на електрически автомобили изстреля нагоре акциите на производителите през тази година, подтиквайки ги да продават повече акции, за да стимулират растежа си. В сряда китайският съперник на Nio Xpeng Inc. набра 2,16 млрд. долара при разширена продажба на акции. Седмица по-рано Li Auto Inc. продаде нови акции за 1,36 млрд. долара, докато лидерът в индустрията Tesla Inc. набра цели 5 млрд. долара в третото си предлагане на акции през тази година.

Търсенето на електрически автомобили продължава да расте в Китай, което е добра новина за Tesla, както и за местните конкуренти като Nio и Xpeng, които се фокусират върху вътрешния пазар. Продажбите на превозни средства, използващи нов тип енергия, включително електрически автомобили, са се увеличили повече от двойно през миналия месец до 169 000 броя, според Китайската асоциация за леки автомобили.

2020 г. се очертава да бъде рекордна за набирането на капитал от страна на производителите на електромобили както на китайската борса, така и на американската въпреки продължаващите търговски търкания между Вашингтон и Пекин.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Илиева