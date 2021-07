Tesla ще пригоди своята зарядна мрежа за електромобили на други компании

Снимка: Bloomberg L.P.

Американският производител на електромобили Tesla Inc планира да направи своята мрежа от супербързи зарядни станции в САЩ достъпна и за други електрически автомобили освен за моделите Tesla по-късно тази година, написа в Twitter главният изпълнителен директор на концерна Илон Мъск.

Глобалната мрежа на Tesla от 25 хил. бързи зарядни станции му предоставя конкурентно предимство. Междувременно, други автомобилни производители оформят съюзи или инвестират в стартъпи за зарядна инфраструктура, за да подкрепят налагането на екологичния транспорт сред обществеността, пише Ройтерс.

„По-късно тази година ще пригодим нашата мрежа от супербързи зарядни станции и за други електромобили“, написа Мъск, добавяйки, че с течение на времето мрежата на Tesla ще стане достъпна за всякакви електромобили във всички страни по света.

Германският министър на транспорта Андреас Шойер заяви миналия месец, че се опитва да убеди Tesla да отвори своята мрежа от зарядни станции за други производители на автомобили, за да улесни шофьорите на електрически превозни средства при намирането на удобен пункт.

В САЩ администрацията на президента Джо Байдън в края на миналия месец одобри сделката на Сената за влагане на 1,2 трлн. долара в инфраструктурни проекти, включително 7,5 млрд. долара в зарядна инфраструктура.

Компании за зареждане на електромобили като Blink Charging Co, EVgo Inc, ChargePoint Holdings Inc и Volkswagen Electrify America също изграждат мрежи в САЩ.

Подобряването на зарядната инфраструктура в САЩ може да насърчи повече американци да закупят електрически превозни средства, давайки на General Motors и Ford Motor така необходимия тласък в битката срещу Tesla.

