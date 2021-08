Искал ли е Мъск да заеме мястото на Тим Кук начело на Apple?

Мъск при посещението на строителната площадка на европейската гигафабрика в Германия. Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

На редовни интервали от време се появяват нови и нови слухове и спекулации за изпълнителния директор на Tesla Илон Мъск.

Наскоро издадената книга „Power Play: Elon Musk and the Bet of the Century“ предоставя нови теми за разговор за пионера на електрическите автомобили. По-конкретно става дума за разговор от 2016 г., когато Tesla се сблъска с финансови проблеми. Твърди се, че Apple се е интересувала от възможното придобиване на Tesla и по този начин е можела да елиминира финансовите проблеми на производителя.

Според Том Хигинс, автор на книгата, за тази цел е имало телефонно обаждане между главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук и Илон Мъск. Според книгата Мъск е искал да се съгласи на сделката за поглъщане, сам ако самият той сане изпълнителен директор на Apple след поглъщането - това било неговото условие. Съобщава се, че Тим Кук е реагирал раздразнен, казал е „F * ck you“ и е приключил разговора.

Хигинс е технологичен и автомобилен репортер на реномираното издание The Wall Street Journal.

Илон Мъск се изказа както обикновено чрез Twitter и отрече съществуването на този разговор. Той никога не е говорил с Тим Кук, да не говорим за каквито и да било условия. И макар да призна, че по това време е поискал да се срещне с Кук, това никога не се е случило.

Тим Кук също коментира темата пред New York Times, пояснявайки, че никога не е разговарял с Мъск, но че изпитвал много уважение и възхищение към компанията, която е изградил той.

How false are we talking here? Did ANY of this happen? — James Clayton (@JamesClayton5) July 30, 2021

Мъск не пести язвителни коментари и по линия на автора на книгата Том Хигинс, коментирайки в Twitter: „Хигинс успя да направи книгата не само погрешна, но и скучна“. Авторът обаче защитава историята си и посочва, че преди да бъде публикувана книгата, Мъск е бил питан няколко пъти дали има какво да добави или поправи.

Според представяне на книгата в LA Times този цитат за срещата е преразказ. Това е нетипично за тази иначе много внимателно проучена книга, както съобщава t3n. Още една причина да поставим под въпрос този слух. Независимо дали историята се е случила по този начин или не, по онова време Tesla струваше около шест процента от това, на което компанията на Мъск се оценява днес, така че Apple определено би могла да си подсигури добра сделка през 2016 г. Мъск, от своя страна, продължава да се радва да е главен изпълнителен директор в Tesla.

По статията работи: Бойчо Попов