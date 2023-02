Tesla вече е по-евтина с 5 хил. долара от средностатистическа нова кола в САЩ

За купувачите, които отговарят на условията за новите федерални стимули, цената на базовия Model 3 достига 35 хил. долара – с почти 12 500 долара по-малко от средната пазарна цена

Никога преди електромобил на Tesla не е бил толкова евтин.

След невероятни намаления на цените през последния месец седанът Model 3 сега се продава на цена, която е с 4930 долара по-ниска от тази на един средностатистически нов автомобил в САЩ. Това е най-ниската цена за електрически модел на Tesla спрямо средната пазарна цена на американския пазар, показва нов анализ на Bloomberg.

Положението е подобно и при Model Y, който започна годината с впечатляващ ценови спад от 13 хил. долара. Но дори преди тези понижения моделът се нареждаше на трето място по продажби в SUV сегмента в САЩ през 2022 г., изпреварван единствено от Toyota RAV4 и Honda CR-V. През февруари Tesla възстанови леко цените на Model Y, след като разпродаде всички бройки от модела, планирани за производство през първото тримесечие в САЩ.

Анализът на Bloomberg показва разликата в цената между най-продаваните модели на Tesla и средната цена, плащана за ново превозно средство на американския пазар всеки месец.

Първото намаление на цените на Tesla, извършено на 12 януари, беше рязко и изненадващо и продължава да отеква. Ford Motor Co. последва примера на електромобилната компания и понижи цените на своя електрически Mustang Mach-E. Междувременно Lucid Group Inc. предложи отстъпки за потребителите в размер на 7500 долара, както и Rivian Automotive Inc.

General Motors Co. планира да пусне електрически версии на своите SUV Chevrolet Blazer и Equinox по-късно тази година, точно в разгара на първата електромобилна ценова война в САЩ. Както посочва анализаторът на Morgan Stanley Адам Джонас, „пазарът на електромобили може би навлиза във фаза на „разклащане“.

Никога преди Tesla Model 3 не е бил толкова евтин. Източник: Bloomberg

В същото време цените на бензиновите автомобили се движат в обратна посока. Средната цена на ново превозно средство се е повишила с над 10 хил. долара от началото на пандемията до 47 920 долара през януари. Това се дължи на недостига на полупроводници, инфлацията при суровините и умишлените решения на производителите да поддържат ниски нива на инвентар и високи цени, докато инвестират милиарди в разработването на електрически автомобили.

След още две намаления на цените на Model 3, най-евтината версия сега започва от 42 990 долара. Това не включва данъчните отстъпки от 7 500 долара, предвидени в Закона за намаляване на инфлацията (IRA), подписан от президента на САЩ Джо Байдън миналия август. За потребителите, които отговарят на условията за федералните стимули, цената на въпросната версия на Model 3 достига 35 хил. долара – с почти 12 500 долара по-малко от средната цена на пазар на нови коли в САЩ.

Въпрос на ценови паритет

Години наред автомобилните анализатори залагат за това кога електрическите автомобили ще достигнат ценови паритет с конвенционалните превозни средства. Трудно е да се определи точно кога е достигната тази линия, тъй като нещата зависят от това кои типове автомобили се сравняват и дали се вземат предвид икономиите на гориво. Но които и показатели да се използват, Model 3 очевидно е преминал границата. Началната цена на модела, която не включва данъчни облекчения или икономии на гориво, сега е с 800 долара по-ниска от тази на нов BMW 3 Series, един от неговите конкуренти.

За още по-ярко сравнение може да се разгледа цената на тригодишен лизинг. Model 3 сега се предлага срещу почти точно същата месечна вноска като тази на базовата версия на Toyota Camry LE, когато е структуриран с подобни условия на лизинг.

Постоянните ценови корекции от страна на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск са уникални за света на автомобилите. Но Tesla увеличава производството в своите нови заводи в Остин и Берлин и разширява капацитета на гигафабриката в Шанхай. Ако търсенето не поддържа досегашния темп, може да са необходими повече ценови понижения, за да се привлекат нови купувачи.