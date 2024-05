Електрификация не на всяка цена - Volkswagen дава заден ход

Планът на бившия изпълнителен директор на групата Херберт Дийс за агресивна трансформация е заменен от модел на изчакване и повече партньорства в глобален мащаб

Планът за тотален и безвъзвратен преход към електрически превозни средства на Volkswagen AG вече не съществува.

Едноименната марка на германската автомобилна група, която постави семейството електрически автомобили ID на централно място в своето бъдеще, призна миналата седмица, че ще има нужда от повече плъгин хибриди, тъй като продажбите на електромобили се забавят, пише Bloomberg.

Това е само последната корекция, която VW прави в стратегията си за електрификация, след като компанията се сблъска с неуспехи при някои нови модели и изостана на пазара в Китай, където местните марки вече доминират. Производителят също така отложи плановете си да търси външни инвеститори за своя електромобилен бизнес и се отказа да строи монтажна фабрика за коли с такъв тип задвижване в Германия на стойност 2 млрд. евро.

Всъщност автомобилният производител продава толкова много коли, които все още работят с двигатели с вътрешно горене, че е напът да превиши допустимите си емисии през следващата година, което накара главния изпълнителен директор Оливер Блуме да поиска от европейските регулатори снизходителност. Това е рязък обрат от ситуацията преди три години, когато агресивното лобиране на VW за електромобилите в Европейския съюз (ЕС) предизвика разногласия между компанията и някои от конкурентите ѝ в региона.

VW нямаше друг избор, освен да се облегне на посланията си за електрификация, след като заложи на „чистите“ дизелови двигатели. Този залог се провали, когато компанията бе разкрита в измама при тестовете за емисии, което наложи твърдо преминаване към превозни средства, захранвани с батерии. През 2019 г. тогавашният главен изпълнителен директор Херберт Дийс обяви, че компанията ще пусне на пазара до 75 изцяло електрически модела до 2030 г.

Неговата стратегия за електрификация - в която Дийс твърдеше, че производителите на автомобили трябва да се променят бързо, ако искат да оцелеят – разгневи ръководителите на автомобилните концерни от Торино до Токио, които искаха повече време и гъвкавост, за да осъществят трансформацията.

Електрическата мобилност „спечели надпреварата“, каза Дийс при представянето на стратегията за батерии на VW през 2021 г. „Много играчи в индустрията поставиха под въпрос нашия подход. Днес те следват примера ни, докато ние обираме плодовете”, изтъква германецът.

Въпреки че тези ползи не бяха толкова изобилни, колкото VW се надяваше, компанията не се отказва напълно от електрическите автомобили.

Блуме установява партньорства с компании, включително Xpeng Inc., и подготвя нова марка електромобили в Китай, предлагайки модели, оборудвани с редица джаджи, за да си върне младите потребители, изгубени от BYD Co. и Tesla Inc. VW също така участва в дискусии с европейски компании, включително Renault SA, за разработване на по-евтини електромобили, акцентирайки върху купувачите на масовия пазар.

VW не е единственият, който трябва да прекалибрира плановете си в резултат на забавянето на продажбите на електромобили. Държави, включително Германия и Швеция, преустановиха или намалиха субсидиите за електрически автомобили, които все още са по-скъпи от колите с двигател с вътрешно горене, което навреди на по-широкия сектор. Недобре развитите обществени зарядни мрежи също отблъскват потенциалните купувачи.

Stellantis NV обяви във вторник, че ще продава автомобили, разработени съвместно с китайски партньор в Европа от септември, тъй като се опитва да намали цената на своите електрически модели. Mercedes-Benz Group AG спря разработването на платформи за нови електрически луксозни седани, за да спести пари и планира да продава автомобили, работещи на бензин, по-дълго от очакваното. BMW AG, която има по-голям успех в продажбата на електромобили от останалите германски компании, все пак предупреди по-рано тази седмица, че планът на ЕС ефективно да забрани продажбите на нови превозни средства с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. ще навреди на индустрията.

Европейските регулатори са готови да преразгледат политиката през 2026 г.

Забавянето на пазара на електромобили нанесе сериозен удар дори на Tesla, която загуби 235 млрд. долара пазарна капитализация тази година, повече от три пъти текущата оценка на VW. Главният изпълнителен директор Илон Мъск все пак разкритикува производителите на автомобили за отстъплението им.

„Темпът на приемане на електромобили в световен мащаб е под натиск и много други производители на автомобили се оттеглят и вместо това преследват плъгин хибриди“, изтъква Мъск миналия месец по време на представянето на последния финансов отчет на Tesla. „Вярваме, че това не е правилната стратегия и в крайна сметка електрическите превозни средства ще доминират на пазара“, добавя той.