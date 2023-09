Може ли изкуственият интелект да бъде бъдещият ни шеф?

Предстои голяма промяна в отношенията работник-работодател, смята бившият американски министър на труда Робърт Райх

Изкуственият интелект ще създаде нова система, която драстично може да трансформира отношенията между работници и работодатели, коментира пред CNBC бившият министър на труда на САЩ Робърт Райх.

В интервю за медията той коментира, че изкуственият интелект ще има силно въздействие върху работниците от средната класа. Райх, който е професор в Калифорнийския университет в Бъркли посочва още, че растежът е необходима стъпка за постигане на екологичните цели.

„Ще работим за изкуствен интелект, посредници и платформи. Тези посредници и платформи ще ни плащат нещо като спот цена на търг... Може да кажете, че това е много ефективно, но също така е изключително дестабилизиращо по отношение на живота ни. Искам да кажа, как изобщо можем да планираме живота си, ако сме на спот аукционен пазар по отношение на това, което печелим“, посочва още авторът на книжата „The System: Who Rigged It, How To Fix It”.

Райх казва, че изкуственият интелект ще повиши ефективността и продуктивността, оказвайки натиск за ползването на универсален базов доход, който да подхранва икономиката.

„Хората трябва да имат достатъчно пари в джобовете си, за да купят всички неща, които новата икономика е в състояние да произведе. Ако имате изкуствен интелект и всички тези платформи, и имате хора, които по същество вече не са необходими, огромен брой хора, тогава как те ще имат пари, за да купят всичко, което икономиката е в състояние да произведе? Просто не можете да имате икономика при тези обстоятелства“, смята той.

Райх също така е убеден, че забавянето на растежа не е отговорът за решаването на проблема с климатичните промени.

„Растежът е необходим, за да постигнем нашите екологични цели. Богатите страни са способни да бъдат отговорни към околната среда, защото имат достатъчно богатство. Те могат да инвестират във вятърна и слънчева енергия, както и в механизми за адаптация. Най-бедните страни са тези, които изпитват най-големи трудности при приспособяването“, допълва той.