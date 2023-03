Най-големите американски банки се притекоха на помощ на закъсалата First Republic

Те приеха да прехвърлят 30 млрд. долара под формата на депозити в банката

Най-големите американски банки приеха да прехвърлят общо 30 млрд. долара под формата на депозити в изпитващата затруднение банка First Republic в усилие за овладяване на сътресенията, които накараха собственици на влогове да избягат от регионални банки, разтърсвайки финансовата система на страната, предава Bloomberg.

JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Citigroup и Wells Fargo & Co. ще предоставят по 5 млрд. долара, а Goldman Sachs Group и Morgan Stanley – по 2,5 млрд. долара, се казва в съобщение в четвъртък. Други банки ще отпуснат по-малки суми.

„Това действие на най-големите банки в Америка отразява тяхното доверие във First Republic и в банки с всякакви размери“, съобщиха банките в комюнике. Те посочиха изтеглянето на негарантирани депозити от малък брой банки след колапса на Silicon Valley Bank и Signature Bank.

First Republic проучва стратегически варианти, включително възможна продажба, съобщи Bloomberg News късно в сряда. Акциите на кредитора се сринаха след затварянето от регулаторите на други две регионални банки - Silicon Valley Bank и Signature Bank през миналата седмица.

„Тази проява на подкрепа от група големи банки е повече от добре дошла и показва устойчивостта на банковата система“, заявиха в съвместно комюнике американският финансов министър Джанет Йелън, председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, председателят на Федералната корпорация за гарантиране на влоговете Мартин Грюнберг и действащият контрольор на валутата Майкъл Хсю.

Сред другите банки, които предоставят средства под формата на депозити, са PNC Financial Services Group, Bank of New York Mellon, Truist Financial, U.S. Bancorp и State Street, които ще вложат по 1 млрд. долара.

Книжата на First Republic се колебаеха чувствително в четвъртък, като в началото на деня се сринаха с 36%, а по средата на сесията поскъпнаха с 28 на сто след обявяването на подробности по плана. Цената на акциите нарасна с 10 на сто в края на търговията, но се понижи в следборсовата търговия в Ню Йорк, след като банката съобщи, че замразява изплащането на дивиденти.

First Republic, която е специализирана в частното банкиране и изгради подразделение за управление на богатството с активи за около 271 млрд. долара, положи усилия да се разграничи от Silicon Valley Bank. За разлика от SVB, която разчиташе на стартъпи и компании за рисково финансиране сред най-големите си клиенти, First Republic съобщи, че нито един сектор не съставлява над 9% от общите ѝ бизнес депозити.

Президентът на First Republic Джим Хърбърт и главният изпълнителен директор Майк Рофлер заявиха в комюнике, че „колективната подкрепа на банките засилва ликвидната ни позиция, отразява запазващото се качество на бизнеса ни и е вот на доверие във First Republic и цялата американска банкова система“.

Към сряда First Republic имаше кешова позиция от около 34 млрд. долара, без да се включват депозитите от банките. Депозитите имат първоначален срок от 120 дни при пазарни лихви, съобщи First Republic. След затваряне на бизнес на 9 март First Republic е увеличила краткосрочните заеми от Федералната банка за жилищни заеми с 10 млрд. долара при лихва от 5,09%, съобщи компанията.

First Republic заяви, че е съсредоточена върху намаляването на заемите си и оценката на състава и размера на счетоводния си баланс и ще замрази изплащането на дивиденти, докато се възстанови.