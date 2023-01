На ръба на поражението – руски ултранационалист критикува директно Путин

Игор Гиркин намеква, че би подкрепил отстраняването на руския президент

На руския президент Владимир Путин вече не му се пести критика в Русия, дори в националистическите среди. Бившият офицер от ФСБ Игор Гиркин, по-известен с позивната си Стрелков, бивш командир на руските военни в Донбас и известен военен блогър, намеква, че би подкрепил импийчмънт на Путин.

„Русия е на ръба на военно поражение и дори превземането на малки градове и села не променя тази ситуация. Не само бездарните генерали и самозабравилите се чиновници трябва да бъдат подведени под отговорност, но и главнокомандващият, който ги е назначил и който упорито отказва да ги смени", пише пламенният националист в Telegram.

Във вторник стана ясно, че руският генерал Александър Лапин, който беше критикуван след няколко поражения във войната в Украйна, е назначен за началник-щаб на Сухопътните войски на Русия. До октомври Лапин командваше армейската група „Център" на руските войски в Украйна, но след това бе сменен след остри критики.

Гиркин, който има почти 790 000 последователи в Telegram, все пак ограничава донякъде искането си: „Аз съм против смяната на главнокомандващия по време на война", пише той. В същото време бившият шеф на разузнаването подчертава необходимостта от критика, която обаче се наказва все по-репресивно в Русия от началото на войната: „Липсата на критика няма да предотврати или дори да забави катастрофата", казва Гиркин. „Ако критиката ми се превърне в самоубийствена за мен, но бъде забелязана и поне предизвика подходяща реакция, ще смятам, че дългът ми е изпълнен. Защото не мога да го направя „по друг начин".

„Назначаването на генерал Лапин на по-висока длъжност е, меко казано, недоразумение“, пише още Гиркин, чието истинско име е Стрелков. „Въпросът не е в командирските му качества (ако има такива), а в това, че под негово командване нашите войски претърпяха тежко поражение при Балаклея и Изюм, оставяйки в резултат на това почти 10 града и „прегрупирайки се“ от област Харков. Издигането му заради това е груба демонстрация на собствената им неуязвимост от страна на ръководството на Министерството на отбраната на Руската федерация“.

„Главата на рибата" е изгнила

В миналото Гиркин вече няколко пъти е отправял остри критики за военните действия в Украйна. „Главата на рибата е напълно изгнила", каза Гиркин през миналия декември. Хората в никакъв случай не са слепи и глухи, пояснява националистът. „Хората на средно ниво дори не крият мнението си, което, как да кажа, не е съвсем ласкателно за президента или министъра на отбраната", казва Гиркин във видеото си по това време.

А при падането на Харков Гиркин, който беше безмилостен в критиките си към висшето ръководство на страната, нарече министъра на отбраната Сергей Шойгу "картонения маршал". Той също така отново повтори тезата си, че Русия ще бъде победена в Украйна, ако не обяви общонационална мобилизация. Снимка на Гиркин от 2014 г. Снимка: EPA/PHOTOMIG

Гиркин, който някога беше „министър на отбраната" на самопровъзгласилата се „Донецка народна република", е обект на международно издирване. Той е обвинен в свалянето на самолет на Malaysia Airlines над Украйна през юли 2014 г. Всички 298 пътници загинаха, включително 80 деца. Украйна е обявила голяма награда за главата му.

Американският мозъчен тръст Institute for the Study of War а приема критиката на Гиркин като знак, че нарастващото разочарование от състоянието на войната е достигнало точката на кипене сред някои военни блогъри, което ги е накарало да намалят автоцензурата си.