Графика на деня: Нациите, които харчат най-много за туризъм

Според прогнозите китайският изходящ туризъм ще се върне в релси до края на 2025 г.

Китай все още не се е възстановил напълно от предизвикания от пандемията спад на пътуванията, като според прогнозите изходящият туризъм ще се върне в релси до края на 2025 г. Според последните налични данни от Световната организация по туризъм на ООН (UNWTO) азиатската страна е загубила мястото си на най-харчеща нация в туризма на световно ниво през 2022 г., след като заемаше позицията от 2013 г., пише Statista.

Въпреки че Китай все пак отбеляза ръст от около 5 млрд. долара в разходите на изходящия туризъм между 2021 и 2022 г., това не беше достатъчно, за да отговаря на скока на разходите от САЩ през същия период, които се удвоиха от 75 млрд. долара на 162 млрд. долара. Тази вълна от повече пътувания се дължи отчасти на феномена „пътуване за отмъщение“ – термин, въведен в социалните медии след премахването на ограниченията заради Covid, когато хората започнаха отново да пътуват.

Въпреки растежа обаче и Китай, и САЩ все още не бяха близо до постиженията си отпреди пандемията през 2022 г. Китай достигна връх от 277,3 млрд. долара през 2018 г., а САЩ – от 184,8 млрд. долара през 2019 г.

Както показва графиката, Германия, една от най-населените и най-богатите страни в Европа, продължава да се нарежда в топ три на най-харчещи нации, а Обединеното кралство се изкачва до четвърта позиция. В същото време Индия запази седма позиция и също отбеляза огромно увеличение на туристическите разходи от 17,8 млрд. долара на 31,8 млрд. долара. Данните за Обединените арабски емирства за 2022 г. не са публикувани.

Според последната актуализация на Световния туристически барометър на UNWTO международният туризъм е достигнал до 96% от нивата отпреди пандемията през първото тримесечие на 2024 г. Това отчасти се дължи на отварянето на азиатските пазари, включително облекчаването на визови режими, като Китай въведе безвизови пътувания за граждани от Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания и Малайзия за една година, започвайки от ноември 2023 г.

Северна Америка отбелязва най-силното представяне сред подрегионите през първото тримесечие на 2024 г., показва докладът, с увеличение от 23% на входящите международни туристи в сравнение със същия период преди пандемията. Следва Централна Америка с увеличение от 15%, Карибите и Западна Европа, съответно с по 7%.

