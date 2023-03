Киев: Руското настъпление в района на Бахмут започва да затъва

Най-малко девет цивилни са загинали при руски обстрел през изминалото денонощие

Украински войници в окоп в близост до Бахмут. Снимка: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

Руските войски продължават атаките по северния и южния сектор на фронтовата линия в Донбас, но настъплението на Москва в района на Бахмут започва да затъва, отбелязва Киев, цитиран от БНР.

Битката за Бахмут се "стабилизира", заяви главнокомандващият украинските сили генерал Валерий Залужни. Ситуацията на фронта по посока на Бахмут е най-тежка, но благодарение на огромните усилия на войниците ни успяваме да стабилизираме ситуацията, отбеляза Залужни и допълни, че украинската армия е успяла да облекчи напрежението върху един от маршрутите си за снабдяване.

Според базирания във Вашингтон Institute for the Study of War частната руска армия "Вагнер" е по-многочислена, но засега украинските военни успяват да изтощят наемниците.

Киев съобщава също за ожесточени боеве по линията Лиман-Купянск, както и на юг в Авдеевка в покрайнините на контролирания от руската армия Донецк.

Най-малко девет цивилни са загинали при руски обстрел през изминалото денонощие. По данни на Червения кръст, десет хиляди души бедстват в и около обсадения Бахмут.

Украйна няма да забрави загиналите герои и действията на руските окупатори ще бъдат наказани - това каза в среднощното си обръщение президентът Володимир Зеленски, цитиран от БНТ.

"Искам да спомена всички бойци, които се сражават с окупаторите в отговор на терора, които разкриват вражеските позиции, от които врагът атакува градовете ни. Всяка разрушена такава позиция означава спасен украински живот", каза Зеленски. "Благодаря на въоръжените сили, разузнаването, службите за сигурност - на всички, които изпълняват тези задачи. Това е справедлив отговор за онези, които са източник на тероризъм. Врагът трябва да знае - Украйна няма да прости обиди срещу нашия народ, няма да забрави загиналите и ранените. Всички руски терористи ще бъдат разгромени".