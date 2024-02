ЕС прие нов пакет от санкции срещу Русия

Европейският съюз одобри 13-и пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна, става ясно от съобщение на Белгийското председателство на Съвета на ЕС, публикувано в социалната мрежа X.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia's aggression against Ukraine.

This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.