Банките все повече осъзнават нуждата от оценка на физическите рискове от климатичните промени

Потенциалните загуби от екстремни събития и дългосрочни промени в метеорологичните модели стават много по-видими

Тъй като светът все повече се отклонява от целта си да ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, банките все повече трябва да обръщат внимание на финансовите последици от бързо затоплящата се планета.

Икономическите сътресения, присъщи на настоящата траектория на глобалното затопляне, могат да изправят банките пред загуби по заеми и влошаване на балансите, пише Bloomberg. Базелският комитет за банков надзор посочва, че изменението на климата има потенциал да засегне „сигурността и стабилността на банките и стабилността на по-широката банкова система“.

Доскоро банките се съсредоточаваха главно върху това какво означават така наречените преходни рискове за техния основен бизнес. Тези рискове са свързани с промени в стойността на активите и други разходи, свързани с декарбонизацията на глобалната икономика.

Температурите по целия свят обаче продължават да се повишават и предизвикват смъртоносен коктейл от горски пожари, бури и суша. Затова банките са принудени да обръщат по-голямо внимание на това, което е известно като „физически рискове“.

Потенциалните загуби от екстремни събития и дългосрочни промени в метеорологичните модели стават все по-видими, което принуждава финансовата индустрия да „изостри разбирането си“ за физическите рискове, коментира Джанлука Канталупи, ръководител за климата, природата и социалния риск в JPMorgan Chase & Co.

Ето само някои от скорошните бедствия: наводненията в Пакистан унищожиха 2,2% от брутния вътрешен продукт на страната през 2022 г. Горските пожари в Канада през 2023 г. осакатиха местната икономика. Сушата наруши плаването по Панамския канал, откъдето минават стоки за около 270 млрд. долара годишно.

„Тези събития се случват все по-често и затова трябва да бъдем образовани – да сме наясно с риска“, казва Канталупи. „Трябва да знам физическите рискове, с които банката може да се сблъска, когато вземаме решения за отпускане на заеми: дали например сечи в определени региони могат да причинят свлачища с потенциал да унищожават предприятия и инфраструктура“, допълва той.

За да се подготви за нарастващ брой екологични бедствия, JPMorgan добавя персонал за оценка на подобни рискове, включително Канталупи, който се присъедини в края на миналата година от Credit Suisse. Банката наема моделисти на катастрофи, които могат да оценят потенциалното въздействие на тежките метеорологични явления върху портфейлите на JPMorgan за недвижими имоти.

През декември анализаторите от BloombergNEF публикуваха доклад, в който се посочва, че въздействието върху компаниите от екстремни климатични явления може да варира от намаляване на приходите до фалит, въпреки че малцина са наясно с рисковете, пред които са изправени.

Проучването установява, че 65% от повече от 2000 анализирани компании не са успели да идентифицират области от дейността си, които може да са уязвими на физически рискове, а още по-малко компании извършват финансови оценки на рисковете, свързани с климата.

Според доклада за климата на Citigroup Inc. физическите въздействия на изменението на климата могат да причинят множество други притеснения, като кредитни, ликвидни и оперативни рискове. За да оцени уязвимостта на своите кредитни експозиции към климатични рискове, банката въведе така наречената топлинна карта на климатичния риск, която показва бизнес областите с най-високи физически рискове и рискове при прехода.

Според Citigroup нейният кредитен портфейл за добив на нефт и газ на стойност 15,8 млрд. долара има оценка за риск от преход 4, която е най-високата в скалата на банката, и оценка за физически риск 3. Двата сектора с най-високи резултати за физически риск са полупроводниците и пристанищата.

Въпреки нарастващо осъзнаване на сериозната заплаха, произтичаща от бързото глобално затопляне, американските банки все пак увеличават залозите си върху индустрията, която е най-отговорна за неговото ускоряване. Група регионални банки в САЩ увеличават кредитирането на клиенти, работещи с петрол, газ и въглища. Те взимат сериозен пазарен дял, докато по-големите им конкуренти от Европа се оттеглят.

Списъкът на финансиращите изкопаеми горива включва Citizens Financial Group Inc., BOK Financial Corp. и Truist Securities Inc., според данни, събрани от Bloomberg.

Standard Chartered Plc казва, че времето изтича за финансовата индустрия да финансира достатъчно защитата на критичната инфраструктура, домовете и градовете от последиците от глобалното затопляне.

Същевременно инициативата Science Based Targets, основният световен верификатор на корпоративните климатични цели, се изправя пред натиск да облекчи своите стандарти за компенсиране на въглерода. Както се разкри наскоро, въглеродният отпечатък дори на Швейцарската национална банка е много по-висок от отчетения, тъй като централната банка пренебрегва косвените емисии от компании в нейния портфейл от акции, според група за наблюдение на климата.