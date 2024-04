Американските банки си тръгват от Wall Street

Преди център на финансовата индустрия днес старите сгради на емблематичната улица стоят празни

Най-голямата банка в САЩ се оттегли от улицата, където се роди американската финансова индустрия.

JPMorgan Chase в петък закри клона си на Wall Street, слагайки край на над 150 години физически отношения между банката и улицата, която е синоним за световния паричен бизнес.

Преместването няма да се усети от повечето туристи, посещаващи района, пише The Wall Street Journal. Повечето банки и брокерски къщи, които преди са населявали Wall Street, вече ги няма, откривайки нови домове из Манхатън или другаде. Терористичните атаки на 11 септември 2001 г., само на няколко пресечки, предизвикаха изселване, което пандемията от Covid-19 помогна да се ускори.

Окончателното напускане на гиганта JPMorgan е крайъгълен камък предвид историята му в стария квартал. Малко по-надолу на улицата, на номер 23, точно срещу Нюйоркската фондова борса, Джей Пиърпонт Морган и синът му трансформират компанията в една от най-мощните банки в света. В процеса те помагат САЩ да се превърне в центъра на световната финансова индустрия.

Днес „банка от Wall Street” се определя като финансова институция с търговска дейност, която се простира по света, а инвестиционните ѝ банкери консултират висши мениджъри. Действителното местоположение на улицата на е от значение.

В същото време исторически сгради на Wall Street се оказват празни черупки със свободни витрини и табели „Отдава се под наем“ на фасадите си.

„Преди виждахте мъже в двуредни костюми, пушещи пури, да се разхождат надолу-нагоре по улицата, а лимузините чакаха пред големите банкови сгради, за да ги вземат“, разказва Петър Тучман, брокер на NYSE. “Атмосферата бе на Wall Street от старата школа, която просто я няма от известно време“.

Банките заемат няколко стотици квадратни метра на улицата, посочва Джон Сантора, председател на дейността за Ню Йорк в имотната компания Cushman & Wakefield. Само към 2000 г. тази цифра е била близо 465 хил. кв. метра.

Туристите все още идват да снимат историческите сгради и близката статуя на „Безстрашното момиче“. Прочутият бик на Wall Street също е наблизо. Но банкери се срещат рядко по улиците.

„Никой не идва вече тук“, жалва се Сунил Рали, който има будка за вестници на Wall Street от 1991 г. насам.

Рали обмисля да затвори будката си, тъй като трафикът от пешеходци е намалял с над 50% от пандемията насам. Туристите помагат, но не покриват загубата от работниците, които са били клиенти пет дни в седмицата, казва той.

Над него се извисява 55-етажна сграда, построена през 80-те години и обитавана първо от JPMorgan, а после от Deutsche Bank. А от 2021 г. е празна.

Най-оживената улица

В края на 19 век Wall Street задвижва еволюцията на САЩ от страна на селски райони в най-изтъкнатия финансов център в света. Ню Йорк узурпира мястото на Лондон, докато банките от Wall Street помагат с финансирането на бързия индустриален растеж на САЩ и по-късно отпускат милиарди, за да финансират армиите в Европа.

Улицата става синоним на американските финанси заради фондовата борсата на ъгъла на Broad Street и Wall Street, както и заради банките, чиито централи са там, например J.P. Morgan & Company, Bank of New York и the National City Bank, предшественик на Citigroup.

„Wall Street днес е най-оживената улица на този континент“, пише Матю Хейл Смит в книга от 1874 г. за улицата. „Ежедневните ѝ сделки се телеграфират до всеки град в Съюза и до столицата на всеки бизнес град в света“.

Тогава банките надраснаха улицата. Сливанията създадоха корпорации с големи търговски дейности, които се нуждаеха от по-големи пространства, от тези, които небостъргачите от 20-те години на Wall Street можеха да предложат.

JPMorgan напуска номер 23 през 80-те години, а по-късно се мести в центъра на Манхатън през 2001 г. Банката е проучвала закупуването на сградата на Wall Street 23, посочват мениджъри, но така и не се стида го сделка. Сега кредиторът строи бляскава нова офис кула за централата си на Парк Авеню, на няколко километра северно.

Мавзолей и луксозен фитнес

Тучман, брокерът от пода на NYSE, вижда от първа ръка как се променя улицата. Той започва да работи там през 1985 г., пишейки телеграфическите фондови поръчки за Cowen & Co.

„В момента, в който повървях по улицата, разбрах, че това е мястото за мен“, казва той и допълва: „Имаше енергия, адреналин и беше хаос“.

Сега подът на NYSE е много по-тих, пълен с бръмчащи компютри и водещи на CNBC. Навън присъствието на млади професионалисти, живеещи в луксозни жилищни сгради, води до промени в историческите финансови забележителности.

Веригата фитнес зали от висок клас Equinox заема бившата централа на Bankers Trust на Wall St. 14, чиято горна част е проектирана да прилича на Мавзолея на Халикарнас. Веригата универсални магазини T.J. Maxx пък е в мазето.

Тучман си спомня, когато това е било истинска банка.

„Имаше огромни тавани и гишето на всеки касиер беше от красив ръчно изработен бронз“, казва той. „Беше наистина невероятно“.