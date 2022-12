Nexo напуска американския пазар

Nexo – международната компания за дигитални активи, създадена в България, започва постепенно излизане от пазара в САЩ на фона на неразбирателството си с щатските власти във връзка с част от дейността си.

„Решението ни е взето на фона на над 18 месеца добронамерен диалог с американските щатски и федерални регулатори“, посочват от компанията в позиция. „Въпреки че регулаторите първоначално насърчиха нашето сътрудничество и един устойчив път напред изглеждаше възможен, то събитията от последните седмици и месеци, както и последвалата промяна в поведението на регулаторите сочат обратното“, се казва още в съобщение, публикувано в Twitter.

Today we are announcing the regrettable but necessary decision that Nexo will be phasing out its products and services in the United States due to a lack of regulatory clarity. ?