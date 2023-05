Star Wars: Възходът на касовия хит

Откакто Disney пое франчайза за „Междузвездни войни", той се разрасна изключително много и се популяризира агресивно

Нека Силата бъде с теб! Феновете на „Междузвездни войни" по цял свят празнуват любимите си филми на 4 май. Денят възниква от игра на думи с английската дата „May, the fourth" и фразата от "Междузвездни войни" „May the force be with you". С милиарди приходи в боксофиса поредицата „Междузвездни войни" е едно от най-успешните произведения в историята на киното. Най-успешният в комерсиално отношение до момента е „Епизод VII: Силата се пробужда", излязъл на екран през 2015 г. и събрал над осем пъти повече приходи при производствени разходи от около 245 млн. долара, както показва графиката от Statista.

Откакто Disney пое франчайза за „Междузвездни войни", той се разрасна изключително много и се популяризира агресивно. В момента само в стрийминг платформата на компанията се излъчват четири сериала от вселената на „Междузвездни войни", както и няколко анимационни филма и поредици.

Досега почти всеки един от филмите на Disney се е представил добре финансово и е събрал по над 1 млрд. долара. Производствените разходи не са надхвърляли 320 милиона долара - огромен марж за компанията от филмите. Единствено историята за произхода на Хан Соло се смята за провал - тя успя да генерира „само" плюс от около 100 млн. долара.

На този фон Statista разглежда и темата за научната фантастика и фентъзито (SF&F) във филмите и сериалите с данни от Statista Consumer Insights. 43% от участниците в проучването от Германия гледат видеосъдържание (телевизия и доставчици на стрийминг) от тази област - по-популярни са само категориите комедии, документални филми и трилъри/мистерии/криминалета.



Общността на SF&F е значително по-голяма в Мексико, както показва един поглед върху графиката. За разлика от мексиканците обаче жанрът е направо непопулярен в родината на „Междузвездни войни".