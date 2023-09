Това ли е краят на емблематичното студио Ghibli?

Съобщението, че известното анимационно студио ще бъде придобито от Nippon TV, може да се окаже най-изненадващата корпоративна новина в Япония за годината,

В края на краищата, дори и най-емблематичните японски артисти трябва да се преклонят пред демографията.

Съобщението, че известното анимационно студио Ghibli – силата зад култови класики като My Neighbor Totoro и Spirited Away, ще бъде придобито от японската медия Nippon Television Holdings Inc., може да се окаже най-изненадващата корпоративна новина в Япония за годината, пише Bloomberg в материал. За компания, която умишлено избягва преследването на печалба, новите технологии и дори капана на съвременното общество, на практика да се продаде на една от четирите големи телевизионни мрежи в страната, е истински шок.

Трудно е да се намери подходяща аналогия на случващото се – единственото, което може да се доближи, е придобиването на Pixar от Walt Disney Co. за 7,4 млрд. долара в акции през 2006 г. Но дори и този случай не успява да обхване напълно значимостта на случващото се в Япония: Pixar по време на сделката бе на сцената от едва десетилетие. Докато студио Ghibli свързва почти всяко едно живо поколение в Япония – родителите, които са пускали на децата си Nausicaa of the Valley of the Wind през 80-те, сега са баби и дядовци.

Феновете с право се притесняват. Това не е просто бизнес: отдадеността на монозукури – японското изкуство към перфекционизъм, е това, което създава легенди. За студиото се говори, че анимира не повече от минута филм в рамките на месец.

Сега ще е част от листната компания, чиито приходи са в застой през последните седем години, а аудиторията намалява. И това се дължи не само на застаряващото население в Япония, но и на това, че половината от представителите на т. нар. поколение Gen Z (родените след 1995 г., бел. ред.) казват, че не гледат изобщо телевизия. Японските телевизионни канали не са известни със своите смели артистични решения и това, че отиващият си президент и съосновател на студиото Тошио Сузуки е сменен от ветеран от редиците на Nippon TV (и бивш играч на ръгби) Хироюки Фукуда ще притесни мнозина, независимо от това колко компаниите уверяват, че новият собственик ще запази културата на Ghibli.

Но това, с което студиото не разполага, е време – проблем на много японски компании, най-вече на по-малки като Ghibli, която разполага с едва 190 служители на пълно работно време. „Режисьорът Хаяо Миядзаки сега е на 82 години, а продуцентът Сузуки на 75“, се казва в прессъобщение на двете компании. „Проблемът с наследствеността е дългогодишно притеснение за студио Ghibli“, се посочва още. Най-големият син на Миядзаки – Горо, дълго време се очакваше да поеме щафетата от баща си, но както се случва с много емблематични компании, не бе писано да стане. Горо смята, че не би могъл да се справи сам и обяви, че фирмата ще трябва да търси другаде.

Тематичният парк на студио Ghibli в Япония. Снимка: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Продажбата може да се окаже урок за много японски компании с емблематични лидери, които не могат да се отърсят от рисковете, свързани с ключовото си лице. Това включва SoftBank Group, където Масайоши Сон е напрегнал не един и двама бъдещи наследници с настояването си да остане начело. Или гиганта при електрическите мотори Nidec Corp., където милиардерът основател Шигенобу Нагамори назначи петима вицепрезиденти, един от които ще наследи поста следващия април – организация, наподобяваща повече на риалити шоу. Собственикът на Uniqlo Fast Retailing също се затруднява с намирането на наследник на основателя Тадаши Яни – най-богатият човек в Япония. Дали тези фирми също ще завършат с продажба под натиск за смяна на легендарен основател?

Ключовата причина Nippon TV изобщо да е в позиция да купува са дългогодишните отношения между двете фирми. Медията от десетилетия излъчва филмите на Ghibli в рамките на петъчен филмов слот, който често е един от най-гледаните телевизионни сегменти. И макар аудиторията да намалява като цяло, най-големите хитове на Миядзаки все още привличат толкова много зрители, че се предполага това да е една от причините Япония да е единственият голям пазар, където филмите му не са достъпни за стрийминг.

Ghibli е голям бизнес и може да стане огромен. Не бе съобщено колко струва сделката, като от Nippon TV заявиха, че ефектът върху резултатите ще бъде „незначителен“. Почти сигурно е обаче, че е едва частица от 7-те милиарда долара, които Disney плаща за Pixar. Каква сума емблематичната американска компания – която купи също Marvel и Star Wars за около 4 млрд. долара всяка – е платила за правата върху интелектуалната собственост на Ghibli също е въпрос, който мнозина си задават.

Ghibli, е известна с лошите си взаимоотношения с Disney, която разпространява нейните филми от години. Заслужава да се отбележи, че Nippon TV сключи стратегически съюз с Disney миналата година.

За момента основната линия във връзка с придобиването на студиото е, че Nippon TV ще контролира мениджмънта, за да може от Ghibli да се концентрират върху правенето на филми и медийният гигант обеща да уважи „автономността“ на по-малката компания.

На фона на всичко това – и въпреки сравнително хладната реакция на най-новия и вероятно последния филм на Миядзаки, The Boy and the Heron, който досега е събрал едва половината от приходите на Ponyo от 2008 г. – е трудно е да не мислим, че това може да е краят на една ера за един от последните велики творци на киното. Филмите на Ghibli често носят житейски уроци — творците и бизнес лидерите могат да научат нещо от тази покупка.