Мъск: Не можем вечно да финансираме терминалите Starlink в Украйна

Предприемачът Илон Мъск обяви, че компанията му SpaceX не може да продължи да финансира терминалите Starlink в Украйна „безкрайно“, след като по-рано се появи информация, че неговата компания за изследвания на космоса е поискала от Пентагона да поеме разходите, пише CNBC.

SpaceX дари интернет терминали Starlink, които бяха от решаващо значение за поддържането на украинската армия онлайн по време на войната срещу Русия дори когато комуникационната инфраструктура беше унищожена.

Миналата седмица Мъск написа в Twitter, че операцията е струвала на SpaceX 80 млн. долара и ще надхвърли 100 млн. долара до края на годината.

Днес милиардерът, който е и главен изпълнителен директор на Tesla, заяви, че SpaceX не може да финансира „вечно“ сегашната система и да изпрати още няколко хиляди терминала.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.