Nintendo достигна рекордна печалба след дебюта на нова игра

Новото заглавие от поредицата "The Legend of Zelda" и филма за Супер Марио дадоха тласък на резултатите

Nintendo достигна нов връх на печалбата за първото си фискално тримесечие след успешното пускане на новата игра от поредицата Legend of Zelda, което даде тласък на продажбите на конзолата ѝ Switch, пише Bloomberg.

Базираната в Токио компания отчете 185,44 млрд. йени оперативна печалба (1,3 млрд. долара), като надмина очакванията на анализаторите, както и предишния си връх за периода април-юни от 144,7 млрд. йени, поставен през 2020 г. Приходите от продажби са достигнали 461,34 млрд. долара, което е с 50% повече спрямо година по-рано.

Основна причина за доброто представяне е „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, която беше пусната през май и получи добри отзиви. Играта продаде над 10 млн. копия в първите си три дни след премиерата и вече е на девето място сред най-продаваните заглавия в историята на Switch с 18,51 млн. бройки, обяви компанията. „Супер Марио Bros.: Филмът“ също помогна за почти утрояване на средствата от лицензи на Nintendo. Лентата е генерирала 1,35 млрд. долара приходи в боксофиса от пускането си на голям екран.

Nintendo запази прогнозата си за фискалната година, като очаква 450 млрд. йени оперативна печалба и 1,45 трлн. йени приходи от продажби, въпреки че вече е спечелила повече от една трета от тези средства през първите три месеца. Играещите потребители в годината до юни 2023 г. са достигнали най-големия си брой досега – 116 млн., обяви гиганът.

„Играта Zelda има бъдеще и ще продължи да се продава добре и през 2023 г.“, коментира анализаторът на гейминг индустрията Серкан Тото. „За филма за Марио - Nintendo очевидно успя да генерира повече приходи от сделката си с партньора Illumination, отколкото от стандартна холивудска сделка“.

Новата игра даде силен тласък на приходите от продажби на Nintendo. Графика: Bloomberg L.P.

Въпросът, който стои на дневен ред пред компанията, е какви бъдещи стъпки да предприеме в следващите месеци, за да запази инерцията, която е набрала. Тя не е обявявала някакви големи игри, които се очакват в останалата част от фискалната година до края на март, като разчита на утвърдени заглавия за ключовия празничен сезон по Коледа. Конкурентните производители на конзоли Sony Group и Microsoft се подготвят за периода с достатъчно предлагане на хардуер и разработката на ключови игри.

Switch беше пусната през 2017 г., а президентът на Nintendo Шунтаро Фурукава коментира, че запазването на инерцията няма да бъде лесно. Досега компанията не е пожелала да коментира въпроса за наследника на своята конзола, повече от две години след като Sony и Microsoft обновиха конзолния си хардуер.