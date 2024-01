2023 - годината, в която софтуерните компании се замислиха и за печалбата

Инвеститорите се умориха от мисленето за растеж на всяка цена, което доминираше в софтуерната индустрия след голямата финансова криза

През по-голямата част от последното десетилетие софтуерните компании просто се фокусираха върху това да растат възможно най-бързо. Това се промени през 2023 г. Печалбата и оперативният марж се превърнаха в ключови думи за индустрията, пише редакторът на Bloomberg Броуди Форд.

С повишаването на лихвените проценти и намаляването на бюджетите за корпоративни технологии оказа се, че предлагането на компютърни приложения не е точно безкраен извор от възможности за растеж. Инвеститорите се умориха от мисленето за растеж на всяка цена, което доминираше в софтуерната индустрия след голямата финансова криза.

Мениджърските екипи реагираха, като уволниха работници, прехвърлиха дейността си в други държави, намалиха обезщетенията, закриха офиси, прекратиха спекулативни проекти и провериха собствените си бюджети за софтуер. Като цяло те се опитаха да заменят културата на изобилието с култура на пестеливостта.

Ръководителите на софтуерни компании и анализаторите на Wall Street са говорили за печалба повече от два пъти по-често през 2023 г., отколкото през 2019 г., показва анализ на стенограми на разговори за финансови резултати, корпоративни събития и други презентации, изготвен от Bloomberg. За сравнение, позоваванията на "растеж" и "приходи" нарастват по-малко от два пъти по-бързо през този период.

"Новата мода в момента е да се говори за оперативен марж", каза главният финансов директор на Varonis Systems Inc. Гай Меламед по време на разговор за финансовия отчет през май.

Компаниите, които губеха пари, бяха подложени на сериозен натиск. Twilio Inc., която произвежда софтуер за комуникационни услуги, извърши три кръга съкращения и намали привилегиите, като например отпуски и надбавки за книги. Очаква се компанията да отчете първата си значителна коригирана печалба на акция през тази година.

Snowflake Inc., Okta Inc. и Nutanix Inc. са други компании, които са обявили или ще обявят първата си значителна годишна печалба през 2023 г. Box Inc. отчете първия си положителен оперативен марж.

Най-драстичната промяна в акцента е на Salesforce Inc., която често се разглежда като пример за индустрията. Изправена пред намаляващ ръст на продажбите, група инвеститори активисти призоваха компанията, която тогава се оценяваше на около 150 млрд. долара, да спре да изгаря пари като стартъп и да увеличи маржовете до стандартите на Adobe Inc. и Oracle Corp.

