Пътят на предприемача - от идеята и реализацията до експанзията в чужбина

Финалистите в конкурса Founders Today обсъдиха с менторите си бизнес дилеми и стратегии

Как да оценим правилно възможностите на новостартиращата си компания, кои са правилните и рисковите финансови решения при започването на нов бизнес проект и как се изгражда бизнес стратегия за навлизане на нов пазар извън границите на страната? Тези и други теми обсъдиха участниците в менторските сесии в организираното от Investor Media Group събитие Founders Today, което свързва български стартъпи с вече утвърдени предприемачи с цел те да им помогнат да развият успешно своя бизнес.

"Пазарът е съвкупността от хора с даден проблем, на който търсим решение. Първоначално е важно да се проучи колко хора имат този проблем и колко важен е той за тях, т.е. каква цена биха платили за това решение", обясни в началото на първата сесия менторът Веско Колев, който заедно с екипа си създава Icanpreneur, първия акселератор чрез софтуер, напътстващ технологични предприемачи и корпоративни иноватори да преминат от идея до пазарно успешен продукт.

Веско Колев. Снимка: Investor Media Group

Колев е ментор на Benefito, един от финалистите в конкурса Founders Today, който беше представен от своите съоснователи Силвия Савова и Алекса Тачев. Benefito автоматизира достъпа, управлението и планирането на допълнителните социални придобивки на служителите и други корпоративни разходи, управлявани от отдел "Човешки ресурси".

"Ако нямате страст в начинанието си, вероятно ще сте сред отказалите се. Ако имате страст обаче, може да доразвиете и промените идеята в движение, ако се наложи", коментира Колев.

В отговор на въпрос на Силвия Савова как да определят подходящата цена за продукта си с оглед на това, че конкурентът им в България има едно ценообразуване, а този в чужбина - друго, Веско посочи, че има различни начини за ценообразуване и за различните сегменти то може да е различно.

"Важно е да определите истинската си конкуренция, т.е. да се анализира как потребителите решават въпросния проблем в момента. Ключовото е да знаете сегмента, проблемите и алтернативните решения, които са вашите истински конкуренти", подчерта Колев.

Силвия Савова и Алекса Тачев. Снимка: Investor Media Group

Относно въпрос на Алекса Тачев как стартъпът да стигне до необходимото му финансиране и какви са различните методи за това менторът обясни, че има два основни типа компании. Едните предлагат услуги - те веднага могат да печелят пари, но обикновено са с малки маржове. При дигиталните продукти кривата е различна - обичайно в началото се губят пари, защото трябва да се инвестират за създаването на даден продукт, но с времето могат експоненциално да се върнат инвестираните пари.

В случая на Benefito, която е продуктова технологична компания, препоръката на Колев беше да потърсят т. нар. ангелски инвеститори или венчър инвеститори (с рисков капитал) на ранен етап, защото според него стартъпът не е толкова подходящ за банково финансиране.

А на въпроса как пази искрата след толкова дълъг и успешен предприемачески път, Колев отговори: "Аз не се чувствам успешен, чувствам се като човек, който гони цели. Мотивирам се от резултатите от работата ми и как те променят света около мен. Прилича на изкачване на планина - тъкмо се изкачиш на върха и виждаш, че си в подножието на следващия връх. Виждам как постоянно мога да се развивам и се срещам с много по-умни и успешни хора от мен и това ме мотивира да продължавам", коментира предприемачът.

Във втората сесия, посветена на въпроса "Готова ли е моята компания за експанзия в чужбина?", ментор беше Валери Вълчев, главен изпълнителен директор и съосновател на Paynetics. Той е сериен предприемач и инвеститор, който сега се фокусира изцяло върху финтех сектора.

Валери Вълчев. Снимка: Investor Media Group

Вълчев посъветва финалиста в конкурса Тодор Бобев, основател на TouchMenu, да не повтаря неговата грешка да се опитва да стартира бизнес първо в България и после да навлезе в чужбина.

TouchMenu е иновативна ИТ компания, предлагаща дигитални решения за туристическата индустрия. Флагшипът на компанията е нейният т. нар. дигитален консиерж, който представлява уеб базирана платформа, предоставяща на гостите на хотела пълен набор от услуги.

Вълчев отбеляза, че винаги, когато се е опитвал да създаде бизнес в България и след това да навлезе в чужбина, това е било грешка. "С бъдещи нови компании бих започнал от чужбина", заяви той.

Той поясни, че българският пазар е малък, а усилията за развитието му са сходни с тези за международна дейност. Същевременно резултатите в чужбина може да сa по-големи, поради което съветът му е да се действа в международен мащаб, макар и това да изисква повече ресурси. Той даде пример със своя компания, която е създал преди 5 години и впоследствие продал успешно благодарение именно на това, че е била с международно присъствие.

Тодор Бобев. Снимка: Investor Media Group

Как да се позиционираме най-добре и как да намерим своя клиент на чуждия пазар, попита Тодор Бобев. В отговор Вълчев го призова да бъде агресивен и да гони пазарен дял, да бъде в непрекъснато състезание да има повече клиенти от конкурентите си, дори и това да означава, че трябва да дава голяма част от маржа си на партньори.

От технологична гледна точка има риск някои големи конкуренти да изкопират идеята, предупреди още той.

Фокусът в третата сесия беше върху правилните и рисковите финансови решения при стартирането на нов бизнес проект.

"Вашият продукт работи и е скалируем", обърна се към съоснователите на Push Marketplace Илиaн Коджахристов и Любо Любчев техният ментор Станимир Василев, съосновател на първата компания от групата на МФГ – "Изи Асет Мениджмънт" АД през далечната 2005 г. Той е и съосновател на "МФГ Инвест", чрез което се реализират инвестиции в стартиращи и развиващи се компании с дейност в сферата на технологичните финансови услуги и електронната търговия и други.

Станимир Василев. Снимка: Investor Media Group

Push е най-големият социален маркетплейс за дрехи, обувки и аксесоари втора употреба в България. Приложението има 70 хил. регистрации за година и половина, от които 35% са активни. Същевременно Push има едва трима служители, разказаха основателите му.

Илиaн Коджахристов и Любо Любчев споделиха, че имат много потребители с различни нужди и затова постоянно възникват и много текущи различни задачи. "Виждаме потенциала и искаме да излезем и в другите държави на Балканите, но сме затрупани от други задачи и разработване на нови функции", признаха те.

Илиaн Коджахристов. Снимка: Investor Media Group

Компанията има голям конкурент в Европа, но успява да открие иновативни неща и таргетира различни хора, посочи Илиан Коджахристов. "Не сме толкова преки конкуренти, има поле за изява и за нас", допълни той.

Стартъпът има идея за постепенно навлизане на близките пазари, но към момента търси инвестиция. "Ще ни е нужна следваща инвестиция, за да постигнем следващата си цел - да развием продукта още повече, за което трябват оптимизация и повече програмисти", посочи Любо Любчев.

Любо Любчев. Снимка: Investor Media Group

Стартъпът е инвестирал до момента около 17-18 хил. лв. в маркетинг и съоснователите са доволни от досегашните резултати.

"За добри компании като вас има пари в момента", посочи Станимир Василев и ги призова да бъдат по-самоуверени. "Вие вече произвеждате пари, трябва да ме убедите, че като налеете повече пари в маркетинг, ще генерирате още повече пари", допълни той.

Менторът обърна внимание също, че Push е бизнес с огромна кауза, тъй като използването на дрехи втора употреба е екологично и намалява вредните емисии и на това трябва да се акцентира.

Можете да правите и търгове, което ще донесе повече стойност за продавача и за вас, даде идея той.

"Имате много добър продукт, нашият пазар не се притеснява да го ползва, дори и офлайн, имате добър марж, стреляйте по-смело и според мен ще бъдете успешна компания", убеден е Василев.

"Предвидете време да почукате на повече врати, потърсете стратегически партньори. Искайте и ще ви бъде дадено", обобщи менторът.

Пътят от Свалбард до Стакевци

В рамките на събитието своя опит в създаването на собствен бизнес представи и предприемачът Филип Захариев, главен готвач в ресторанти със звезди Michelin и създател на fine dining ресторанта ONÀ в село Стакевци.

Технологичният редактор на Investor.bg Елена Кирилова и Филип Захариев. Снимка: Investor Media Group

През 2019 г. Филип решава да напусне зоната си на комфорт в Свалбард в най-северната част на Норвегия, където е главен готвач, и да създаде ресторант в село Стакевци.

Събирането на 300 хил. лв. за покупката на няколко къщи в селото изисква от него огромни усилия и целеустременост, след като получава отказ от банките, но в крайна сметка с помощ от семейството си успява да реализира идеята си.

"Преживях неописуем стрес, не знам как намерих сили, отслабнах с 20 кг", разказа Захариев.

Ресторантът му в Стакевци отваря буквално два часа след последните дейности по ремонта и обзавеждането, а още при отварянето му местата се резервирани за следващите два месеца.

"Постигнахме огромни успехи, правихме вечери със 100 готвачи от света. Вече съм по-спокоен", каза той.

А какъв е съветът му към бъдещите предприемачи? Внимавайте от кого вземате съвети.

Генерални партньори на Founders Today са УниКредит Булбанк и MFG.

Основни партньори са Българската банка за развитие и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Събитието се организира с подкрепата на Българска фондова борса, Concord Asset Management, Devin Изворна, Inter Expo Center, Винарна Ловико Сухиндол, Mascaret и J Point +.

Институционални партньори са Българската стартъп асоциация (BESCO), Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска финтех асоциация, The Founder Institute, Entrepreneurs Night Out, 9Academy, Френско-българската търговска и индустриална камара, CEED Bulgaria, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Betahaus Sofia.

Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Bloomberg Businessweek Bg, сп. BusinessGlobal, HiComm и The Recursive.