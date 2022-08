SpaceX и T-Mobile ще свързват мобилните телефони със сателити 

Сателитите на Starlink ще използват спектъра на T-Mobile в средната честотна лента, за да създадат нова мрежа.

Американският мобилен оператор T-Mobile US Inc ще използва сателитите Starlink на SpaceX, собственост на Илон Мъск, за да осигури на потребителите на мобилни услуги достъп до мрежата в някои части на Съединените щати, обявиха компаниите в четвъртък, цитирани от Ройтерс. Така те очертаха плановете си да свържат мобилните телефони на потребителите директно със сателити в орбита.

Новите планове, които ще се осъществяват успоредно със съществуващите клетъчни услуги на T-mobile, ще премахнат нуждата от базови станции и ще предлагат услуги за изпращане на текстови съобщения и изображения там, където в момента няма клетъчно покритие, което е от ключово значение при спешни ситуации в отдалечени райони, заяви Мъск на бляскаво събитие в четвъртък в комплекса на SpaceX в южен Тексас.

Сателитите на Starlink ще използват спектъра на T-Mobile в средната честотна лента, за да създадат нова мрежа. Повечето телефони, използвани от клиентите на компанията, ще бъдат съвместими с новите услуги, които ще стартират с възможности за изпращане на текстови съобщения в бета фаза, започваща в края на следващата година.

От 2019 г. насам SpaceX е изстреляла близо 3000 нискоорбитални сателита Starlink, като с лекота изпреварва конкурентите OneWeb и проекта Kuiper на Amazon.com Inc. Илон Мъск, съосновател и главен изпълнителен директор на Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) и Tesla Inc., вдясно, говори по време на пресконференция с Майк Сивърт, президент и главен изпълнителен директор на T-Mobile US Inc., вляво, в съоръжението SpaceX Starbase в Бока Чика, Тексас, САЩ, в четвъртък, 25 август 2022 г. Снимка: Bloomberg LP

Спътниците Starlink от следващо поколение на SpaceX, първите от които се планира да бъдат изстреляни с ракетата Starship от следващо поколение на SpaceX, когато тя бъде напълно разработена, ще имат по-големи антени, които ще позволят директна връзка с мобилни телефони в мрежата на T-mobile, каза Мъск.

„Конструираме специална антена. ... Всъщност това са много големи антени, които са изключително усъвършенствани", каза той. „Важното е, че няма да е необходимо да си купувате нов телефон. Телефонът, който имате в момента, ще работи“.

Междувременно американските телекомуникационни компании са в надпревара за изграждане на частта от средната лента на своите 5G мрежи, за да наваксат изоставането си спрямо T-Mobile, която получи голям 2,5 GHz спектър благодарение на придобиването на конкурента Sprint.

Средната честотна лента или C-обхвата се оказа идеална за 5G, тъй като осигурява добър баланс между капацитет и покритие. Операторът заяви, че има за цел да постигне покритие за гласови услуги и данни след бета-фазата на услугите за текстови съобщения.

Фирмата за спътникови комуникации AST SpaceMobile Incсъщо изгражда глобална клетъчна широколентова мрежа в космоса, която ще работи с мобилни устройства без необходимост от допълнителен хардуер.