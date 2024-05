Русия не може да отговори на западното замразяване на активи, но може да нанесе вреди

Западът обмисля как да се възползва от замразените активи на Русия

Способността на Русия за ответни мерки, ако западните лидери конфискуват замразените ѝ активи, е подкопана от намаляващите чуждестранни инвестиции в страната, но официални лица и икономисти твърдят, че все още има начини тя да отвърне на удара, пише Ройтерс.

САЩ искат да изземат замразените руски резерви – около 300 млрд. долара на световно ниво – и да ги предадат на Украйна, докато лидерите на Европейския съюз (ЕС) предпочитат да се насочат към печалбите от активите, изчислявайки, че те ще достигнат общо 15-20 млрд. евро до 2027 г.

Голяма част от тези пари се държат от централните банки, което означава, че са достъпни, ако Западът реши да ги ползва.

Русия твърди, че всеки опит за отнемане на капитала ѝ или лихви би бил "бандитизъм" и предупреди за катастрофални последици, въпреки че не е ясно как точно може да отговори.

Бившият президент Дмитрий Медведев призна в събота, че Русия не разполага с достатъчно държавна собственост на САЩ, за да отвърне съразмерно и вместо това ще трябва да преследва парите на частни инвеститори – стъпка, която според него би била не по-малко болезнена.

Ройтерс разговаря с шестима икономисти, юристи и експерти, които следят състоянието на активите, замразени от двете страни, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Консенсусът между тях е, че една от най-вероятните контрамерки ще бъде конфискуването на финансови активи и ценни книжа на чуждестранни инвеститори, които в момента се държат в специални сметки от „тип C“, достъпът до които е блокиран от началото на войната, освен ако Москва не ги освободи.

Русия не разкрива колко пари има в сметките, държани от санкционирания Национален сетълмент депозитар на страната. Руски официални лица твърдят, че сумата е сравнима със замразените руски резерви за 300 млрд. долара.

„Може да се започне плащанията по блокирани активи в сметки от тип C да бъдат запорирани в полза на държавата“, казва Владимир Язев, мениджър на инвестиционен портфейл в инвестиционната компания Aigenis.

„Освен това правителството може да обмисли мерки за блокиране на неразменни активи, които все още се държат от недружелюбни страни“, добавя той. Тези активи включват данъци, помощи и частни дарения.

Руски адвокат, запознат с този топ сметки, пожелал да остане анонимен, казва, че ако неграждани откажат да участват в схема за размяна на активи, управлявана от назначен от държавата руски брокер, единствената оставаща опция ще бъде конфискация или възбрана.

Съгласно схемата западните лица ще получат блокираните притежания на руснаци от чуждестранни ценни книжа, а руските граждани ще получат блокираните притежания на западни от руски ценни книжа. Инвеститорите на дребно, които желаят да участват, трябва да подадат оферти до 8 май.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза през уикенда, че все още има много западни пари в Русия, които могат да бъдат обект на контрамерките на Москва. Той каза, че правителството също така ще обжалва по съдебен ред конфискацията на активи.

"Русия... неуморно ще защитава своите интереси", каза той.

Корпоративно замразяване на активи

В събота Медведев предложи конфискуването на руските активи на частни лица като един от отговорите на всяка аналогична от САЩ на руските резерви, добавяйки, че подобен ход е оправдан заради "хибридната война", която се води срещу Москва.

Бившият президент, който поддържа твърдолинейни възгледи спрямо Запада, е близък съюзник на президента Владимир Путин и запазва влиянието си като заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.

Въпреки това, тъй като западните страни наложиха мащабни санкции в отговор на инвазията в Украйна, чуждестранните притежания в Русия са се свили с около 40% до 696 млрд. долара, показват данни на централната банка, намалявайки част от силата на подобна заплаха.

Освен дялове в компании и физически активи Русия може да се насочи към чуждестранни инвестиции, държани в ценни книжа, посочва един от икономистите, пожелал да остане анонимен поради чувствителността на темата.

Експерти обаче твърдят, че според последните публикувани данни от централната банка на Русия за преките чуждестранни инвестиции значителна част от чуждестранните пари вероятно идват от руски компании, регистрирани в чужбина.

Русия спря да публикува разбивка по държави след инвазията, но последните такива данни, публикувани за 1 януари 2022 г., показват, че Кипър, където са регистрирани много руски фирми, формира почти 30% от всички ПЧИ на Русия.

Много руски компании са регистрирани и в Нидерландия.

„Част от общите ПЧИ в Русия наистина вече са руски пари“, казва Джан Мария Милези-Ферети, старши сътрудник по икономически изследвания в The Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy към Института Брукингс.

Руската държавна информационна агенция РИА съобщи през януари, че активите на западни фирми на стойност 288 млрд. долара са „узрели“ за изземване в Русия, цитирайки данни от януари 2022 г.

Ройтерс не може да определи откъде РИА е взела своите данни, но данните на централната банка показват 289 млрд. долара в деривати и други чуждестранни инвестиции по това време.

Тази цифра падна до 215 милиарда долара до края на 2023 г. RIA също така каза, че Кипър и Холандия съответно представляват 98,3 милиарда долара и 50,1 милиарда долара от тези активи, което предполага висока степен на собственост на руска компания.

Централната банка и финансовото министерство не отговориха на искане за коментар на цифрите.

Активи срещу нищо

Москва вече принуждава чуждестранни компании, продаващи активи в Русия, да го правят с отстъпки от поне 50%. Тя е поставила други западни активи под временно управление и е назначила приятелски настроени към Кремъл ръководители.

Западните компании са признали загуби на обща стойност 107 млрд. долара – значителна сума, която надхвърля стойността на физическите активи.

„Русия вече е заграбила филиали на западни фирми, често на безценица“, казва Милези-Ферети. Но стойността на конфискуваните активи не е само в сгради и машини, но и в технологии, ноу-хау и установените връзки, добавя той.

Енергийната група Shell, гигантът за бързо хранене McDonald's и производителите на автомобили Volkswagen и Renault продадоха руските си бизнеси. Други, включително австрийската банка Raiffeisen, хранителната група Nestle и американският гигант за храни и напитки PepsiCo, продължават да работят в страната.

Друга област на влияние, която има Москва, е в Европа, където базираният в Брюксел депозитар Euroclear държи по-голямата част от руските резерви.

Някои политици в блока са нервни, че еврото може да бъде засегнато неблагоприятно, ако други страни като руския съюзник Китай започнат да връщат резервите си като предпазна мярка срещу това да бъдат замразени по същия начин.

Съществува също риск, че Русия може чрез съдебен иск да се опита да конфискува паричните средства на Euroclear в депозитарите на ценни книжа в Хонконг, Дубай и другаде. Притеснението е, че това може да свие капитала на Euroclear и да изисква огромно спасяване.

Говорител на Euroclear отказва да коментира възможните действия на Русия.

„Euroclear, разбира се, взема предвид всички възможни рискови сценарии и укрепва капитала си, като задържа печалбите, свързани с руските санкции, като буфер срещу настоящи и бъдещи рискове“, добавя говорителят.

Макар че отношенията ѝ със Запада се разпаднаха, Русия използва излишък по текущата сметка от почти 300 млрд. долара през 2022-23 г., за да натрупа задгранични активи – вероятно в така наречените приятелски юрисдикции, които не се противопоставят открито на войната в Украйна, посочва Милези-Ферети.

Усилията на Русия да свие интеграцията си в западните финансови системи след незаконното анексиране на Крим през 2014 г. намалиха зависимостта от чуждестранни пари, но също така ограничиха възможното отмъщение във всяка борба за замразени активи, добавия той.

„Ако целта е отмъщение, наличието на по-малко количество активи за изземване прави заплахата не толкова забележителна“.