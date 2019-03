Стратегията на Amazon да вкара Холивуд в своя онлайн магазин

Снимка: Архив Ройтерс

Когато Amazon се насочи към правата за сериал по „Властелинът на пръстените“ през 2017 г., компанията знаеше, че ще трябва да се справи с някои големи предизвикателства, за да спечели сагата на Толкин в своята видео стрийминг платформа.

Amazon е относително нов играч на пазара на видео и няма блокбъстъри до момента. Междувременно HBO има дълга история на хитове, като „Игра на тронове“, сериал, базиран на подобен епос с фанатична база от фенове. Netflix, която има над 100 млн. абонати, е пионер на модела за гледане по заявка с хитове като „Къща от карти“ и „Оранжевото е новото черно“.

За да няма игнорирани, Apple също води преговори за придобиването на права върху предстоящи телевизионни предавания, твърдят източници, запознати с въпроса.

Amazon няма холивудски опит. Главният изпълнителен директор на компанията Джеф Безос, който е милиардер и голям фен на „Властелинът на пръстените“, обеща на екипа на Amazon Studios огромен бюджет, за да вземе поредицата, предистория на Толкиновата „Задругата на пръстена“, пише в свой анализ CNBC.

Но само пари няма да са достатъчни за Amazon – нейната оферта за 250 млн. долара дори не е била най-високата за правата за шоуто. Основният фактор за продажбата според източници е свързан с оригиналния бизнес на Amazon отпреди две десетилетия – книгите.

Идеята е, че с популяризирането на сериала Amazon може да продаде купища от фентъзи романите на Толкин. По време на срещите с представителите на автора и издателя HarperCollins, Шарън Тал Игуадо от Amazon, която компанията привлече от Fox през 2017 г., е показала почти енциклопедични познания за героите, историите и местата, създадени от Толкин, посочват източници, запознати с преговорите.

Способността на Amazon да свързва съдържанието с търговията спечели в случая с Толкин. Но за всеки случай, за да си гарантира сделката, Amazon е изпратила на правоносителите и на адвокатите им няколко колонки Amazon Echo. Хората на Толкин са били поласкани, макар че се шегуват, че Amazon ги е изпратила, за да ги подслушва по време на преговорите, твърдят двама от източниците.

Работата по сериала по „Властелинът на пръстените“ ще започне през следващите две години.

Голямата инвестиция в телевизионна продукция накара Холивуд да се чуди точно колко ще похарчи Безос за съдържание. До момента Amazon е заложила на различни неща – от „Властелинът на пръстените“ и нарастващ каталог от филми и предавания, до спортни предавания на живо.

Междувременно The New York Post писа, че Amazon е близо до сключването на сделка за 3,5 млрд. долара за придобиването на YES, регионална спортна мрежа в Ню Йорк, която предава игрите на Yankees.

Безос винаги е гледал дългосрочно, когато се насочва към нови бизнес области. Подобен подход видяхме при Amazon Web Services например. Тя може да си позволи подобно нещо и с медийния си бизнес и да опита много различни подходи. Досега Amazon е използвала видеото предимно като начин да изгради абонаментната си програма Prime. Но инвестициите на компанията сочат към свързването на съдържанието и търговията по начин, който светът още не е виждал, което потенциално може да я изправи срещу Apple и други технологични гиганти за контрол над развлеченията у дома.

Когато става дума за изграждане на бизнес, Безос не следва традиционен път. Развлечението не е изключение. За разлика от HBO и Netflix, които купуват съдържание и харчат за маркетинг, опитвайки се да си върнат всички пари чрез месечни абонаменти, Amazon прави по-сложни сметки от тези за привличане на хора в Amazon Prime и превръщането на годишния абонамент в толкова добър, че да не искат да се отказват никога от него.

Ако бързите доставки, намаленията в Whole Foods и неограничената музика не са достатъчни, то вероятно фактът, че сте пристрастени към „The Marvelous Mrs. Maisel”, “Catastrophe” или „Властелинът на пръстените“, ще свърши работа, плюс привлекателните пълнометражни продукции в пакета.

Дженифър Салки, която пое ръководството на Amazon Studios преди около година, коментира пред Hollywood Reporter миналия месец, че стратегията ѝ за придобиване на съдържание е свързана с това да развие Prime и „инвестираме в нещата, които смятаме, че ще бъдат чудесни за услугата“.

Amazon е толкова уверена в Primer, че миналата година увеличи годишната му цена от 99 на 119 долара – първото покачване от 2014 г. насам. По данни на Consumer Intelligence Research броят на абонатите на Prime наскоро е надминал 100 млн., а средно тези потребители харчат по около 1400 долара, в сравнение с около 600 долара годишно при тези, които не са членове.

Amazon играе много игри. Тя не само предлага собствена услуга, подобна на Netflix, но и собствения си хардуер за стрийминг в лицето на Fire TV, който е връзката с други канали за съдържание.