Производителите на електромобили са заклещени в голям борсов балон

Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Главният изпълнителен директор на германския автомобилен концерн Volkswagen AG Херберт Дийс прогнозира, че до 5-10 години представител на автомобилната индустрия ще се превърне в най-ценната компания в света. Като се има предвид засиления интерес от страна на инвеститорите към акциите на компании като Tesla Inc., това може да се случи и по-рано, пише в коментар за Bloomberg Крис Брайънт.

Пазарната стойност на Tesla скочи до над 540 млрд. долара, което означава, че сега компанията от Пало Алто, Калифорния, се нарежда на десето място сред дружествата с най-голяма пазарна капитализация, според данни на Bloomberg.

Трите китайски производителя на електрически автомобили, листнати на борсата в Ню Йорк - Nio Inc., XPeng Inc. и Li Auto Inc., могат да се похвалят с обща пазарна капитализация от 154 млрд. долара. Нито една от тази компании обаче не е излязла на печалба. Общо въпросните концерни са доставили през третото тримесечие по-малко от 30 000 автомобила, което е малко над 1% от обема на продажбите на Volkswagen.

Британската компания Arrival Ltd., която произвежда електрически автобуси и микробуси, се оценява на почти 16 млрд. долара. Очаква се дружеството да започне да произвежда превозни средства едва в края на следващата година.

Електрическата революция в транспорта и в частност автомобилната индустрия е реална, като тази трансформация продължава да се ускорява. От гледна точка на климата е обнадеждаващо, че инвеститорите разпределят капитал по този начин. Все пак оценките будят опасения от наличието на пазарен балон. Потенциалът за разочарование е огромен, особено за най-новите имена в сегмента за електрически превозни средства, които предстои да генерират приходи.

Както всички финансови балони, така и този се движи от мечтите за реализиране на огромно състояние. Основателят и главен изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск изпревари Бил Гейтс в класацията за най-богатите хора на планетата, като зае втора позиция след ръководителя на Amazon Джеф Безос.

Шотландският инвестиционен мениджър Baillie Gifford & Co., един от ранните поддръжници на Мъск, наскоро осребри акции на Tesla за милиарди долари, но запази 3,7-процентен дял в компанията на стойност около 20 млрд. долара. Baillie Gifford също така притежава дял в Nio на стойност почти 6 млрд. долара. Цената на акциите на китайската компания, предлагани в САЩ, нараства с 1 235% в рамките на тази година.

Въпреки това компаниите от индустрията предупреждават за рисковете, които съпътстват техния бизнес. Още през март ръководството на Nio обяви, че дружеството е изгорило 4 млрд. долара за последните три години, хвърляйки сянка върху способността на концерна да продължи напред. Китайският производител успя да оцелее благодарение на спасителната програма на Пекин.