Всички очакват златото да достигне 2000 долара, но какво ще следва после?

Снимка: Andreas Gebert/Bloomberg

Златото тъкмо достигна нов рекорд и всички водещи банки вече са съгласни, че ще премине и прага от 2000 долара за тройунция. Но какво ще се случи след това е нещото, което разделя анализаторите, пише Bloomberg в свой материал.

Според JPMorgan Chase & Co. ралито, в рамките на което цената на благородния метал поскъпна с 27% през 2020 г., ще позагуби инерция по-късно през годината. От своя страна Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и Bank of America Corp. (BofA) все още не са готови да обявят край. Последната дори очаква златото да достигне цена от 3000 долара за тройунция.

Златото се оказа сигурно убежище за инвеститорите по време на пандемията, която разтърси световните пазари. Спот цената на благородния метал достигна 1981,27 долара във вторник – почти 60 долара над предишния си връх, достигнат през 2011 г. Минути преди 14:30 ч. цената намалява с близо 0,7% до 1929,48 долар за тройунция. Цената бе стимулирана в последните седмици както от несигурността за икономиката заради коронавирусната пандемия, така и от подновеното напрежение между САЩ и Китай, евтиният долар, по-ниските лихви и паричните стимули на правителствата.

Златото ще е обект на поне още един ръст, преди цените да тръгнат надолу към края на годината, смятат анализатори на JPMorgan. Банката в момента е на неутрална позиция спрямо метала, като според нея сегашната цена може да е много близо до върха си.

В същото време BofA е на коренно различна позиция. Банката настоява на своята прогноза от април за стойност от 3000 долара за тройунция в рамките на следващите 18 месеца. Според Citigroup настоящият цикъл на златото е „уникален“ и цените може „да останат във високия диапазон за по-дълго“. Goldman пък увеличи своята 12-месечна прогноза до 2300 долара за тройунция, посочвайки, че очаква „търсене на нова резервна валута“, като се има предвид мрачната прогноза за долара.

Сигналите за рекордния възход на златото започнаха да се появяват още в средата на 2019 г., когато Федералният резерв намекна, че е готов да намали лихвените проценти, тъй като несигурността от търговските войни помрачаваше прогнозите. Ралито набра инерция в началото на 2020 г. с нарастването на геополитическото напрежение и избухването на коронавирусната пандемия, които потиснаха растежа.

Всички тези фактори генерират един и същи страх, който тласна златото към предишния му рекорд от 2011 г. – доларът ще поевтинее, а инфлацията ще се ускори. Този път обаче стимулите са по-големи и по-бързи, посочват от UBS Group AG. В този случай също така все още не е и ясно колко голям ще е ефектът от здравната криза върху глобалната безработица и икономическа активност.

Златото все още има поле за изява. Цената му ще премине скоро прага от 2000 долара, прогнозират от Citigroup, увеличавайки краткосрочната цел за метала до 2100 долара.

Още по темата Ще мине ли скоро цената на златото 2000 долара за тройунция?



„Цените изглежда са склонни да останат по-високи за по-дълго време, като 2019-2020 се очертава като уникален бичи период за жълтия метал“, казват от банката. Според Citigroup цената дори може да достигне 2300 долара през идните 6 до 12 месеца.

За UBS пък цена на златото от 2000 долара може да е новото нормално при настоящите фактори. При по-рисковия сценарий на банката цената може да достигне дори 2300 долара за тройунция, казва Уейн Гордън, изпълнителен директор за суровини и валути в подразделението на банката за управление на благосъстоянието.

Ралито обаче може да отслабне следващата година, като цените може да се окажат под натиск, тъй като централните банки няма да могат да поддържат темпа на облекчения за продължителен период, смята Гордън. Инвеститорите ще започнат да търсят алтернативи с подобряването на икономиката.

„Нещото, което научихме от 2020 г. е да очакваме неочакваното“, посочва Кристина Хопър, главен глобален пазарен стратег на Invesco Ltd. Тя очаква златото да поскъпне още, но да остане в даден диапазон за известно време, като нови, по-значими катализатори на несигурност – като нов пик в броя на болните, или по-голямо геополитическо напрежение, ще бъдат необходими, за да го изведат оттам.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Бойчо Попов