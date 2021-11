SEE TOP 100 сочи умерен спад в продажбите на най-големите компании в Югоизточна Европа

На фона на глобалния икономически спад, предизвикан от Covid пандемията, общите приходи на 100-те най-големи компании в Югоизточна Европа (ЮИЕ) спадат със 7% до 120 млрд. евро през 2020 г., в сравнение с рекордно високите 129,3 млрд. евро, постигнати от топ 100 компаниите преди година. Това показват данните на 14-ото издание на класацията SEE TOP 100, публикувана от SeeNews.



Докато спадът в приходите на най-големите компании в региона е едноцифрен, тяхната комбинирана печалба се свива с една четвърт до 3,5 милиарда евро, заличавайки тригодишен ръст в печалбите, според изследването на SeeNews. SEE TOP 100 е годишна класация на най-големите компании в Югоизточна Европа по общ приход за фискалната година, приключила на 31 декември 2020 г. Проучването включва и класации на най-големите банки и най-големите застрахователи в региона. Повече за последното издание на SEE TOP 100 може да намерите тук.



Automobile Dacia, подразделение на френската Renault, е начело в класацията за седма поредна година, въпреки че приходите ѝ намаляват с 26% годишно до 3,8 млрд. евро. От гледна точка на печалбата нещата изглеждат още по-неблагоприятни, тъй като тя спада с повече от половина до 61 милиона евро. Заради кризата с Covid компанията прекратява производствена дейност за повече от месец. Освен това, подобно на други автомобилни производители, Dacia се сблъсква със сериозен недостиг на полупроводници, което я принуждава да преустанови производството на няколко пъти.



14 български компании влизат в тазгодишната класация. Преработвателят на мед и един от водещите световни доставчици на цветни метали - “Аурубис България” АД, е най-добре представилата се българска компания, заемайки 4-то място в класацията, с приходи през 2020 г. в размер на 2,8 милиарда евро. Сред топ 5 български представители се нареждат още “Лукойл Нефтохим Бургас” АД (20-та позиция с приходи за 2020 г. в размер на 1.54 млрд. евро), “Национална електрическа компания” ЕАД (29-та позиция и приходи за 2020 г. в размер на 1.31 млрд. евро), „ЛУКОЙЛ България” ЕООД (40-та позиция и приходи за 2020 г. в размер на 1.10 млрд. евро), “БиЕй Глас България” ЕАД (49-та позиция и приходи за 2020 г. в размер на 938.5 млн. евро).



„За първи път, откакто SeeNews започна да публикува своята класация на най-големите компании в Югоизточна Европа преди петнадесет години, търговците на едро и дребно изпреварват петролния и газов сектор, като заемат лидерски позиции по отношение на общите приходи, печалбата и броя на участниците в класацията. Силното представяне на сектора се дължи на развитието на електронната търговия поради ограниченията за движение на хора, по-лесните онлайн разплащания и разработването на нови финансови възможности. Пандемията от Covid ускори една тенденция, която вече се наблюдаваше от няколко години“, коментира Невена Кръстева, главен редактор на SeeNews.



От друга страна, комбинираните приходи на петролните и газовите компании в SEE TOP 100 намаляват с една четвърт поради икономическия спад, ниските световни цени и забраните за пътувания, което превръща сектора в най-големия губещ в класацията. Глобалната ориентация към зелена енергия оказва силно влияние и върху стратегиите за развитие на петролните и газовите компании, принуждавайки ги да диверсифицират дейността си. Въпреки инвестициите от милиони евро в подкрепа на бизнеса, икономиките в региона се свиват с около 6%. В страни, в които туризмът генерира голям дял от брутния вътрешен продукт, икономическото свиване е най-силно изразено, надхвърляйки 15% в Черна гора. Преките чуждестранни инвестиции, основен двигател на растежа в региона, също намаляват рязко.



Пълната SEE TOP 100 класация е налична за сваляне тук.

