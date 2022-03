Украйна и Русия са се споразумели за хуманитарни коридори

Украйна и Русия са постигнали съгласие за съвместно предоставяне на хуманитарни коридори с временно прекратяване на огъня на завършилите преди броени минути преговори между двете страни в Беларус.

"Русия и Украйна трябва да създадат канали за комуникация и взаимодействие, за да осигурят хуманитарни коридори в близко бъдеще за евакуация на граждани, както и доставка на продукти и лекарства", заяви ръководителят на президентската канцелария Михайло Подоляк, цитиран от БГНЕС.

Страните са постигнали споразумение по редица хуманитарни въпроси, включително възможността за временно прекратяване на огъня, за да се създадат хуманитарни коридори", съобщи беларуската агенция БелТА.

Украинската делегация не е получила обаче резултатите, на които се е надявала, и ще продължи диалога в трети кръг от преговорите, каза Подоляк.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX