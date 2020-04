Тръмп предлага директно инжектиране на дезинфектанти като терапия за Covid-19

Aмериканският президент Доналд Тръмп заяви, че по негово предложение изследователите ще проверят дали на хората може директно да бъдат инжектирани дезинфектанти като терапия за новия вирус.

По време на пресконференция в четвъртък вечерта (местно време) той засегна и възможностите за внасяне на силна светлина "в тялото" за лечение на коронарни инфекции.

Непосредствено преди това на пресконференция в четвъртък вечерта (местно време) правителствен експерт заяви, че белината и дезинфектантите бързо убиват патогена Sars-CoV-2, например върху сухи метални повърхности като дръжка на вратата. Подобна процедура обаче най-вероятно би била опасна за живота.

„Дезинфектантът го избива за минута. Една минута“, каза президентът. „Има ли начин да направим нещо подобно чрез инжектиране вътре?“ Според Тръмп това ще бъде „почти почистване. Попада в белите дробове и върши огромна работа в белите дробове“.

"Има ли начин да направим нещо подобно - чрез впръскване или почти почистване ... би било интересно да проверим това", заяви Тръмп в Белия дом пред журналисти. "Това би трябвало да се остави на лекарите, разбира се", добави той. "Но ми звучи интересно", каза президентът.

Според специалистите сапунът, дезинфектантите и избелващите вещества могат надеждно да убият вируса, когато се използват външно - т.е. при миене на ръцете или почистване. Засега обаче няма доказани лекарства или техники, които да елиминират патогена при заразени пациенти.

Правителственият експерт също така заяви, че животът на патогена се намаля драстично, когато е изложен на пряка слънчева светлина. Тръмп използва и това, за да спекулира с възможните терапевтични подходи и говори за варианти за внасяне на силна светлина "в тялото" за лечение на коронарни инфекции.

