Германия може да блокира забрана за внос на енергийни продукти от Русия

Германия може да блокира евентуално решение на Европейския съюз за забрана на покупката на енергийни продукти от Русия, съобщава Bloomberg. Канцлерът Олаф Шолц коментира, че доставките на руския петрол и природен газ са от съществено значение за европейската икономика.

Отоплението, транспортът и производството на електроенергия не могат да бъдат гарантирани без тях, категоричен беше той.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен коментира пред CNN, че се водят интензивни преговори между САЩ и ЕС за ограничаване на вноса на руските изкопаеми горива. Това би била първата сериозна санкция срещу енергийния сектор на Русия, като целта е намаляване на финансовите приходи, на които разчита руския бюджет от продажбата на енергоизточниците.

Шолц обаче коментира, че ЕС не може "за една нощ" да намери алтернатива на руските доставки.

Темата ще бъде обсъдена от европейските лидери по време на срещата им във Версай във вторник (8 март).

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви в Twitter, че темата ще бъде намаляване на зависимостите, които общността има от изкопаемите горива, внос от Русия.

Tomorrow the @EU_commission will table proposals on how to quickly get rid of our dependency on Russian fossil fuels.



This means:



• Diversifying suppliers, switching to LNG and pipeline gas



• Repowering the EU by investing in renewables



• Improving energy efficiency pic.twitter.com/dDzZUru005