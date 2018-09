Графика на деня: Най-продаваната марка игрални конзоли се завръща от мъртвите

Снимка: Ройтерс

Почти 25 години след пускането на пазара Sony връща обратно една от най-успешните и популярни конзоли за игри: първата PlayStation.

Японската корпорация заяви, че през декември ще пусне в продажба своята юбилейна PlayStation Classic, символичен поклон към конзолата, която наложи нови стандарти при видео игрите.

Подобно на класическата технология на Nintendo Entertainment System Classic (NES Classic) и Super Nintendo Entertainment Classic (SNES Classic) PlayStation ще представлява малка версия на оригиналната система и ще разполага с 20 вградени игри, като повечето от тях все още не са потвърдени.

Оригиналната игрална конзола на Sony се появява по пазара през 1994 г., превръщайки японската компания в лидер в технологията за видео игри.

Още в края на 80-те години на миналия век Sony, съвместно с Philips, успява да създаде CD-ROM/XA – устройство за четене на дискове, което позволява едновременна работа с видео и аудио формати. Това повишава многократно капацитета за данни при игрите, давайки зелена светлина на създаването на графично по-издържани и сложни игри, с повече мултимедийно съдържание.

От вградените игри в очакваната конзола засега са ясни само заглавия като Final Fantasy VII, Tekken 3 и Ridge Racer Type 4 като за любителите на конзолите Sony ще добави и оригиналните контролери и възможност за игра в мултиплеър режим.

Популярният сайт за статистика Statista публикува графика, базираща се на информация на VGChartz, която показва десетте най-продавани игрални конзоли за всички времена.

В класацията на Statista последната десета позиция принадлежи на конзолата Nintendo 64, която е пусната на пазара през 1996 г. и представлява основен елемент при конзолите от 6-то поколение, като до момента от нея са продадени 33 млн. броя.

Девето място принадлежи на конзолата на Microsoft Xbox One, наследник на Xbox 360, с контролер Kinect 2,0, 8-ядрен процесор, вградена 8GB RAM памет и продадени повече от 39 млн. броя.

На осмя позиция с 49 млн. продажби е поставена Super Nintendo, която е пусната в Япония през 1990 г., а три години по-късно завладява и световните пазари за видео игри.

На седмо място се намира класическата версия на NES. 8-битовата конзола се появява на бял свят през далечната 1983 г., а европейските потребители успяват да се докоснат до нея едва през 1987 г. В световен мащаб тя достига продажби от 62 млн. броя. Тази конзола поставя началото на нова ера при видео игрите, отключвайки вълна от десетки клонирани версии, сред които са Terminator, Famicon Hyperkin и др.

Шестото място е заето от PlayStation 4, част от осмата генерация конзоли за видео игри. Тя разполага с редица иновативни технологии като базирана в облака игрова услуга и възможност за използване на допълнителни устройства, като смартфони и таблети, за втори екран. От нея до момента са продадени 82 млн. бройки.

На пето място е Xbox 360 – втората конзолна платформа на Microsoft, която излиза като конкурент на PlayStation 3 и Nintendo Wii. Компанията на Бил Гейтс успява да продаде внушителните 86 млн. броя.

Четвъртото място принадлежи на PlayStation 3, от която Sony успяват да продадат 87 млн. броя.

Третата позиция е за Nintendo Wii, петата домашна игрална конзола на Nintendo, която разполага с безжичен контролер, позволяващ ѝ да получава съобщения и интернет обновления, докато се намира в режим на изчакване. Конзолата акцентира върху мултиплеър функцията, което допринася и за мащабното разпространение на новата технология. До този момент Nintendo е регистрирала повече от 102 млн. продадени конзоли от този модел.

Втората позиция принадлежи на оригиналната PlayStation, която завинаги променя индустрията на видео игрите след появата си през 1994 г. До днешна дата от нея са продадени повече от 104 млн. броя.

Първата позиция, със 158 млн. продадени броя, е за PlayStation 2, която е пусната на пазара през 2000 г. като само за десет години успява да достигне продажби от над 150 млн. броя. Внушителен е и броят продадени игри за тази технология – повече от 1,5 млрд. копия. Конзолата продължава да се произвежда до 2013 г., когато е заменена от следващата версия.

You will find more infographics at Statista

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Елена Кирилова